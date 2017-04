El PP denuncia el "colapso y la falta de personal" del Zoosanitario con "más de 100 avisos sin atender"

Etiquetas

El Grupo Popular del Ayuntamiento de Sevilla ha denunciado este jueves el "colapso y la falta de personal" en el Zoosanitario, donde según los populares "hay más de 100 avisos sin atender por enjambres de abejas, además de no estar realizándose las actuaciones de desinsectación y desinfectación pertinentes".

La concejal popular Lola De Pablo-Blanco ha lamentado en un comunicado, que "la situación es caótica en dicho servicio, ya que hay avisos de todos los distritos". "Ante el colapso de llamadas tanto al Cecop como al Zoosanitario, donde no pueden atender las quejas por la falta de personal, los ciudadanos se están desplazando al propio zoosanitario para reclamar una actuación inmediata", expone.

De Pablo-Blanco ha explicado que "sólo hay dos equipos activos de desratización, desinfección y desinsectación de los cinco que el alcalde, Juan Espadas, prometió. El problema radica en que sólo uno puede realizar estas tareas, porque el otro carece de los equipos de protección necesarios para poder realizar estas actuaciones de desinfección y desinsectación, ya que no tienen los guantes obligatorios para aplicar los biocidas líquidos".

"Es realmente incomprensible que el personal no tenga el material ni los medios necesarios, como teléfonos móviles, que les fueron retirados hace un mes para su sustitución, lo que impide trabajar coordinadamente", ha manifestado De Pablo-Blanco, que ha añadido que "nos preocupa que el personal no cuente con las medidas de seguridad exigidas y que las denuncias presentadas no puedan atenderse al no existir los equipos y material necesario para ello, por lo que son muchas las viviendas, colegios y parques con enjambres de abejas, con el riesgo que ello conlleva".

Además, "no se puede olvidar que el camión plataforma sigue averiado desde hace más de un año, lo que agrava aún más la situación porque no se pueden realizar tratamientos en altura (de más de tres metros) ni se pueden retirar colmenas de las fachadas de los bloques, como ha ocurrido en Celestino Mutis, Pino Montano, La Oliva o en el Parque de Los Príncipes, Jardines del Cristina, Parque Amate o el parque de María Luisa, entre otros", ha destacado la edil popular.

MÁS DEFICIENCIAS

"Esta situación ha provocado que tampoco se puedan realizar el resto de servicios de desinfección y desinsectación necesarios en la ciudad (cucarachas, pulgas, hormigas, entre otros insectos), y, que los sábados no se pueda actuar en los colegios. Algunos llevan más de un mes esperando, ya que en los centros educativos sólo se pueden aplicar estos tratamientos cuando no esté el alumnado, el profesorado y el resto del personal del centro", ha detallado De Pablo-Blanco.

Así, la edil popular ha destacado que "esto nunca ha pasado en el Zoosanitario, no queremos ni pensar que Espadas, que tanto alardeaba del carácter público de los servicios municipales, esté pensando ahora en privatizar este servicio, ya que ni compran el material adecuado ni tramitan los expedientes en tiempo y forma, ¿qué están haciendo?".

Del mismo modo, De Pablo-Blanco ha reiterado que "la ciudadanía no tiene por qué pagar las consecuencias de la nula gestión del equipo de gobierno de Espadas, por lo que exigimos que se tomen de inmediato las medidas oportunas para que empiecen a realizarse todas las actuaciones pendientes".

"Esto vuelve a demostrar la falta de gestión y la ineficacia del gobierno municipal a la hora de tomar las medidas oportunas y en su debido momento," ha concluido la concejal popular, que ha manifestado que "hay que conseguir la mayor eficacia en coordinación con los empleados, que son unos excelentes profesionales de un servicio emblemático que siempre han demostrado su buena profesionalidad a pesar de las circunstancias".