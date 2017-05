El PP no descarta apoyar la continuidad de Hila porque "Palma no se merece un alcalde bajo sospecha"

Etiquetas

Prohens plantea si la "directriz política" de contratar a Garau "tal vez salía o de David Abril o Bel Busquets"

La portavoz del PP en el Ayuntamiento, Margalida Durán, ha asegurado que su partido no descarta "ninguna acción", incluso apoyar la continuidad del socialista José Hila al frente del consistorio, porque "Palma no se merece un alcalde bajo sospecha", en referencia al futuro mandato de Antoni Noguera (MÉS per Palma).

"Nos reservamos dar apoyo a otro alcalde, Noguera no puede ser alcalde en julio", ha dicho Durán durante una rueda de prensa acompañada de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Margalida Prohens, quien ha declarado que "si la directriz política" de contratar a Jaume Garau "no salía de Biel Barceló, tal vez salía o de David Abril o Bel Busquets".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)