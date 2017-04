El PP no pedirá la dimisión de sus concejales investigados que están "cansados de pagar justos por pecadores"

Etiquetas

La portavoz del grupo del PP en el Ayuntamiento de Granada, Rocío Díaz, ha indicado que su partido no pedirá la dimisión a los seis concejales que permanecen en sus filas que han sido llamados a declarar por la juez en el denominado 'caso Serrallo', uno de los cuales, Juan Antonio Fuentes, ha señalado que "están cansados de pagar justos por pecadores".

Los concejales 'populares' han hecho estas declaraciones en una rueda de prensa tras conocerse que el Juzgado de Instrucción 2 de Granada ha citado a declarar en calidad de investigados a todos los concejales del PP que en julio de 2012 integraban la Junta de Gobierno Local en la que se aprobaron aspectos vinculados con el 'caso Serrallo', en el que se investiga la construcción supuestamente irregular de una discoteca, con sala de fiestas y pista de patinaje con bar, en una zona verde junto al Centro Comercial Serrallo Plaza.

Rocío Díaz, que no se encuentra en el grupo de investigados, ha explicado que en la Junta de Gobierno Local los ediles "no tenían conocimiento más allá del enunciado" de los temas que llevaban los responsables de las correspondientes áreas, preparados con los funcionarios municipales. En este sentido, ha indicado que no pedirá que asuman responsabilidades a los seis ediles investigados que permanecen en el grupo municipal pues "las medidas políticas que había que tomar" se tomaron "en su día".

En este sentido, tras perder el gobierno municipal, "es algo doloroso por lo que está pasando el grupo municipal en el último año", y ha explicado que han sido "contundentes con el tema de la corrupción, y seguiremos siéndolo".

La Junta de Gobierno Local "en ningún caso es un órgano de debate" sobre "lo que se va a aprobar o no", ha subrayado Díaz tras mostrar su apoyo a sus compañeros investigados.

Juan Antonio Fuentes ha aseverado por su parte que están "cansados de pagar justos por pecadores" y que "las dos personas que originan esta investigación", en referencia al ex alcalde José Torres Hurtado y la anterior concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, "no pertenecen a nuestro grupo municipal".

A ellos les ha deseado "lo mejor y que tengan la mayor de las suertes" para añadir que el resto de investigados "estábamos ajenos a estas decisiones en el área de Urbanismo".

"Hemos perdido el gobierno, el prestigio, votos, y lo que no queremos es perder más", ha agregado Fuentes para quien "es injusto y no es tolerable" que "aquellos que no teníamos que ver paguemos por las presuntas actuaciones de otros".

Ha explicado que, como en el resto de juntas de gobierno presididas por José Torres Hurtado desde 2003, los ediles se sentaban en presencia del interventor municipal y el vicesecretario o la secretaria, que prestaban apoyo a la junta, dando "lectura, solo lectura, de los puntos de los enunciados de esa junta". Posteriormente, la Junta de Gobierno Local "se daba por finalizada, y nos quedábamos como reunión de grupo hablando de los temas de la ciudad".

La Junta de Gobierno Local es un "órgano colegiado en el que, como tal, evidentemente, ni se vota", ha agregado el edil 'popular' que se ha mostrado sorprendido por la citación dada la jurisprudencia al respecto del Tribunal de Derechos Humanos de la UE en lo referente al caso Nevada de Armilla. En este sentido, ha señalado que "por la mera pertenencia de un órgano colegiado no se pueden investigar de delitos a quienes no han participado" de los expedientes.

Asimismo, ha mostrado su "total colaboración y total transparencia" para responder a aquellas preguntas del fiscal, de los abogados de las diferentes partes y de la juez cuando sea citado.