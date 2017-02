PP contacta con entidades del distrito de Macarena ante "problemas de limpieza, poda y seguridad"

Etiquetas

La concejal del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla Evelia Rincón ha iniciado una ronda de contactos con entidades vecinales y de comerciantes del distrito Macarena ante "problemas de limpieza, poda, seguridad y falta de ejecución presupuestaria".

Según informa la formación popular en una nota, Rincón ha explicado que "la dejadez del alcalde, Juan Espadas (PSOE), en el distrito Macarena es absoluta, ya que han dejado sin ejecutar más de 800.000 euros del presupuesto de 2016, y sin gastar un solo euro para inversiones en calles y colegios". En este sentido, "había dinero y actuaciones por acometer, y se han limitado a dejar pasar los días y no hacer nada, las pocas obras que se han hecho han comenzado en diciembre y se abonarán con presupuesto de 2017", ha continuado.

De esta manera, la concejal popular ha señalado que "el modelo de Espadas de distritos es un fracaso, las asociaciones nos han trasladado su preocupación por que el gobierno está alejado del vecino, así como por el deterioro en el servicio de limpieza, ya que no hay baldeos y los turnos de limpieza son insuficientes. En Navidad quitaron las papeleras para evitar actos vandálicos y aún no las han repuesto, llaman a Lipasam y les contestan que no tienen papeleras, algo incomprensible".

"Es lamentable que los vecinos tengan que soportar esta desatención y mentiras constantes por parte del gobierno municipal y estos no son los únicos problemas, pues hay zonas, como el entorno del mercado de Villegas o la intercomunidad de la Paz, donde hay ratas y el Zoosanitario no actúa pese a las reiteradas denuncias", ha destacado Rincón, que ha añadido que "tampoco se realizan podas ni hay planificación de recogida de naranja". Así, "se ha denunciado estos problemas varias veces y Espadas hace caso omiso", ha apostillado.

Del mismo modo, la concejal popular ha detallado que "los vecinos se quejan de que no hay presencia de la Policía Local, lo que provoca problemas de vandalismo y botellonas, así como pintadas en paredes y bancos como ocurre en el barrio de Las Golondrinas".

"Muchos problemas y ninguna respuesta. Mucha burocracia para ser atendidos por la delegada del distrito y escasas actuaciones", ha manifestado Rincón, que ha resaltado que "el Plan Decide es un fracaso, no se ha ejecutado nada de lo prometido con los vecinos con el presupuesto de 2016".

En esta línea, la edil ha indicado que "este año se tendrán que abordar los compromisos adquiridos, por lo que será muy difícil que nuevas entidades puedan presentar propuestas porque no existirá presupuesto suficiente, ya que arrastramos pagos para 2017 de obras del año pasado que por incapacidad en la gestión no han sido capaces de licitar y ejecutar a tiempo, lo que provocará una merma en el presupuesto que se apruebe finalmente para el año en vigor".

Asimismo, ha reiterado que "es una irresponsabilidad que no se haya ejecutado el presupuesto del distrito, tampoco se ha hecho nada con el Plan Integral del Polígono Norte, un barrio de atención preferente en nuestro distrito, que también se ha quedado sin ejecutar".

Con todo, Rincón ha exigido a Espadas "que se preocupe por los vecinos y cumpla con lo que les promete, que no quede todo sobre papel mojado. Los plazos son los plazos y si se acuerda una obra con las entidades hay que realizarla".

"Los responsables de los distritos deben escuchar todas y cada una de las demandas de los vecinos así como gestionar de manera eficaz para que se ejecuten los presupuestos en tiempo y forma, y para que los servicios básicos, como la limpieza, funcionen", ha concluido.