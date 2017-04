PP ve "inseguridad y falta de actuación" en Jardines de Hércules y exige a Espadas cumplir lo acordado en pleno

Etiquetas

El portavoz del Grupo Popular del Ayuntamiento de Sevilla, Alberto Díaz, ha visitado los Jardines de Hércules, junto a los vecinos de la zona que "llevan más de un año denunciando la situación de abandono y dejadez que vienen sufriendo en estos últimos años".

Así, Díaz, acompañado de la concejal Lola De Pablo-Blanco, se ha reunido con los vecinos, que le han trasladado "el aumento de robos en los últimos meses, la inseguridad y falta de presencia policial, ya que, además, cada vez son más frecuentes los botellones hasta altas horas de la madrugada en el parque y otros solares de la zona, impidiendo el descanso de los vecinos", tal como señala el PP en un comunicado.

Del mismo modo, Díaz ha lamentado "la falta de atención" que asegura que se presta por parte del distrito, añadiendo que "los vecinos han comentado que al delegado no se le ve por el barrio, trasladan las quejas, pasan los meses y no hacen caso".

Incide en que el Grupo Popular presentó el pasado mes de octubre una propuesta ante el Pleno para que se incrementara la seguridad en la zona y se realizara un plan de actuación. "Como ya viene siendo costumbre, el gobierno municipal incumple los acuerdos de pleno, pese a que se han aprobado por unanimidad", ha detallado el portavoz del Grupo Popular, que ha añadido que "los robos se han incrementado en los últimos meses en la zona y el gobierno no toma medidas".

"No es solo falta de seguridad, la limpieza ha disminuido, ya no hay baldeos, no se podan los árboles, hay losetas levantadas por varias calles, en el parque infantil de la calle Perséfone los columpios necesitan una rehabilitación, algo que llevan reivindicando los vecinos desde el mes de mayo tras varios incidentes con menores", ha asegurado Díaz.

Por todo ello, ve "realmente incomprensible" que Espadas "no cumpla" con lo acordado en el Pleno, "ni cumpla sus promesas con los vecinos y, lo más lamentable, es que no atienda las demandas vecinales", ha señalado Díaz, que ha destacado que "estamos hablando de actuaciones prioritarias y necesarias".

Ante estas demandas, el portavoz popular ha reiterado que desde el Grupo Popular se exige al gobierno de Espadas que cumpla con lo acordado en el Pleno, se tomen medidas y realicen todas las actuaciones pertinentes en los Jardines de Hércules. "Son medidas que no suponen grandes inversiones ya que se trata de cuestiones prioritarias y básicas como es la atención a los vecinos, la limpieza, la seguridad, actuaciones en vía pública, entre otras", insiste.

Díaz ha concluido que "el equipo de gobierno de Espadas ya lleva casi dos años gobernando y ya es hora de que empiecen a gestionar y a atender las demandas de los sevillanos y, sobre todo, cuando se trata de actuaciones básicas y prioritarias como es la limpieza, seguridad, actuaciones en la vía pública y parques".