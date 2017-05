El PP lamenta que vecinos de Campillos lleven sin agua una semana "por la incapacidad del alcalde"

Etiquetas

El portavoz del PP y concejal en el Ayuntamiento de Campillos (Málaga), Luis Parejo, ha criticado "la dejadez absoluta por parte del equipo de gobierno de IU para atajar el problema de falta de agua que padece la localidad", criticando que "esta falta de gestión se traduce en que, en pleno mes de mayo, la mayoría de las viviendas del municipio llevan hasta una semana sin agua corriente".

De este modo, Parejo ha lamentado que "después de dos años al frente del Ayuntamiento, el alcalde ha sido incapaz de abordar este asunto con eficacia, limitándose a parchear las averías de las tuberías de distribución y a sustituir algunos tramos, como el que próximamente se va a arreglar gracias a la inversión de 250.000 euros por parte de la Diputación Provincial", ha explicado.

En este sentido, el portavoz 'popular' ha señalado que, "pese al incremento de población que registra Campillos, ningún equipo de gobierno anterior se ha preocupado de actualizar o mejorar la red de abastecimiento existente que, además de estar obsoleta, no suministra el agua que nuestros vecinos necesitan", ha expuesto.

Al respecto, ha reprochado igualmente "la cantidad de empresas y piscinas particulares que utilizan el agua para consumo humano cuando ésta no debería usarse para tal fin", ha añadido.

Parejo ha destacado entonces que "no es de recibo que muchos restaurantes se vean obligados a cerrar por no tener agua, con el pertinente impacto negativo que esto supone no sólo para su economía, sino para la imagen de la localidad", alegando que "el pueblo está en pie de guerra con el asunto y va a estallar en cualquier momento".

"Desde el Partido Popular de Campillos pedimos que se supriman las partidas innecesarias en el presupuesto municipal y que se invierta todo el capital que sea posible para descubrir algún acuífero nuevo y más cercano a la localidad, ya que los actuales se encuentran a una media de diez kilómetros, siendo constantes las incidencias y roturas en las tuberías", ha expuesto.

Por ello, el concejal 'popular' ha exigido al equipo de gobierno de IU que "afronte el problema de una vez por todas, ya que nos encontramos a las puertas de un verano cuyas las perspectivas no son nada halagüeñas", ha insistido.

Por último, ha rechazado de plano el decreto-propuesta por el que "el alcalde pretende gastarse la friolera de 409.000 euros en un edificio", calificando de "falta de moral absoluta proponer esta inversión en un inmueble en ruinas mientras que los negocios están cerrados y las viviendas sin una gota de agua", ha subrayado.

"El grupo popular en el municipio exige una partida urgente para solucionar el problema del agua, mejorando la calidad de vida de vecinos y comerciantes, frente a la pasividad e inacción constante al respecto del equipo de gobierno", ha concluido.