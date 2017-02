Todos los grupos menos el PP piden negociar y aprobar el presupuesto de Aragón "en el menor plazo"

Etiquetas

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado este viernes una propuesta del PSOE, con el apoyo de ZEC, Cs y CHA y el voto en contra del PP, que insta a las fuerzas políticas de las Cortes de Aragón, y particularmente a los partidos progresistas, a iniciar "de inmediato" una negociación política sobre los próximos presupuestos de la Comunidad, para contar "en el menor plazo posible" con un presupuesto acorde a las necesidades de los aragoneses.

El portavoz del PSOE, Carlos Pérez Anadón, ha deseado que el consistorio se exprese "claramente" con respecto a la "necesidad para el ayuntamiento y para el beneficio general de que dispongamos lo antes posible de unos presupuestos en la Comunidad", dado que son un instrumento "fundamental para priorizar las políticas".

Pérez Anadón ha destacado los buenos resultados que han tenido las cuentas de 2016 en materias como dependencia, universidad, servicios sociales, sanidad, para sentenciar que "es imprescindible que se proceda a su aprobación", al tiempo que ha manifestado que "más del 50 por ciento" del presupuesto de Aragón se dedica a Zaragoza.

El portavoz de CHA, Carmelo Asensio, ha agradecido la presentación de esta propuesta, al subrayar que los grupos de PSOE, CHA y Zaragoza en Común hicieron "un ejercicio de responsabilidad política" al aprobar las cuentas del consistorio el pasado lunes, para invitar a reflexionar en aquellas instituciones "donde hay una mayoría de izquierdas, pero somos incapaces de ponernos de acuerdo".

El diálogo en el ayuntamiento "tiene que servir de referencia" para la Comunidad autónoma, ha opinado, al advertir de que "si no hay presupuesto en Aragón puede tener incidencia en la ciudad de Zaragoza" y ha recordado que por primera vez se incluye una partida para la Ley de Capitalidad.

La portavoz de Cs, Sara Fernández, ha observado que "el presupuesto de la Comunidad no está, pero se le espera" y ha afirmado que la tardanza es "culpa del PSOE, por la cerrazón del presidente Javier Lambán de decir que el presupuesto será con los grupos de izquierda o no será", lo que está retrasando proyectos en distintas materias.

"También es culpa de Podemos porque se están haciendo mucho de rogar y por parte del PSOE no se pueden hacer más ofrecimientos, eso está claro" y, como ejemplo de esos "guiños", ha mencionado los 5 millones para la Ley de Capitalidad que "son insuficientes" o la ausencia de fondos para la educación concertada. "Hay que desbloquear la situación", ha dicho tajante, porque "los presupuestos no deberían ser ni de izquierdas ni de derechas, sino responsables y para todos".

PAGAR LAS DEUDAS

El consejero municipal de Economía y Cultura, Fernando Rivarés, ha expresado su apoyo a la propuesta para "ver si así hay presupuestos y la Comunidad autónoma empieza a pagar las enormes deudas que tiene con la ciudad", mencionando también el ejemplo de diálogo que se ha dado entre ZEC, PSOE y CHA en el consistorio.

El portavoz del PP, Jorge Azcón, ha presentado una transacción para que los presupuestos lleguen cuanto antes a las Cortes y ha preguntado "qué busca el PSOE" con esta moción, al apreciar que desean que se comprueben "las contradicciones que existen entre ZEC y Podemos".

Azcón ha valorado que la opinión del alcalde de Zaragoza o de los concejales de ZEC sobre la tramitación de los presupuestos "es irrelevante, no pinta nada" y aunque la moción saldrá adelante, "no va a servir de nada" porque la posición política de Podemos o de Pablo Echenique "no tiene que ver con lo que piensa el alcalde o los concejales que le apoyan".