El gobierno local (PP) logra sacar adelante el presupuesto municipal con el apoyo de dos concejales no adscritos

Etiquetas

El gobierno local (PP) ha logrado sacar adelante la aprobación inicial del presupuesto del Ayuntamiento de Jaén para 2017 tras contar con el voto a favor de dos de los tres concejales no adscritos, mientras que PSOE y Jaén en Común (JeC) han votado en contra.

De esta forma, el gobierno local ha logrado dar luz verde a un presupuesto consolidado de 184,3 millones de euros en ingresos y de 181,3 millones de euros en los gastos.

Ha sido el propio alcalde, Javier Márquez (PP), el que ha cerrado el punto del presupuesto dando las gracias a los dos concejales no adscritos por su voto a favor, al tiempo que ha reconocido el trabajo de Jaén en Común, que ha presentado un voto particular que ha sido rechazado, mientras que ha arremetido contra el PSOE por no hacer "ningún tipo de aportación" y "limitarse a la crítica".

Por su parte, el concejal de Hacienda, Manuel Bonilla, ha apuntado que el gobierno local contempla iniciar de manera inminente y forma escalonada la disolución de los diferentes patronatos como medida para reducir el gasto, al tiempo que ha avanzado que también se está barajando la disolución de la sociedad del nuevo polígono.

Además, para la elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), Bonilla ha indicado que no se descarta echar mano de una consultoría externa que colabore con los técnicos municipales para cuanto antes tenerla aprobada.

Para el portavoz de Jaén en Común, Manuel Montejo, lo que se ha llevado a aprobación es un "presupuesto fallido" que comienza "con menos 81 millones de euros" que son los que le ha pedido el Ministerio de Hacienda que declare indisponibles ya que se corresponden con ingresos por concesiones de "aparcamientos fantasmas" de más que dudosa ejecución.

Para Montejo, el Ayuntamiento debe cambiar sus prioridades y dejar de contemplar el pago de la deuda como una cuestión de primer orden para empezar a dedicar los recursos a "las necesidades reales de los vecinos y vecinas de esta ciudad" porque "a nadie se le escapa que la deuda del Ayuntamiento, sea de 500 o de 700 millones de euros, nunca se va a llegar a pagar y ustedes lo saben perfectamente".

Por parte del PSOE, Mercedes Gámez, ha recordado que el presupuesto es el primero de este mandato y sale aprobado inicialmente cuando en un mes se alcanzará el ecuador del mandato actual. Ha indicado que las cuentas son "una mentira presupuestaria" en la que no se da respuesta a las necesidades de la ciudad, pero sí a las de las grandes empresas concesionarias amparándose en el "descontrol consentido" que hay sobre las mismas.

Por todo ello, desde el PSOE se ha dado "un no rotundo" a las cuentas, al mismo tiempo que se ha criticado que asociaciones de vecinos, colectivos y demás agentes sociales no hayan podido tener acceso al presupuesto ni se haya elaborado de una manera participada.

Previamente a la aprobación inicial del presupuesto, el pleno ha dado luz verde a la liquidación de las cuentas de 2016 con el voto a favor nuevamente de dos concejales no adscritos y la abstención del PSOE y de Jaén en Común.

El concejal de Hacienda, Manuel Bonilla, ha apuntado que no se trata de una buena liquidación con 18,5 millones de déficit pero sí es "la mejor liquidación de los últimos ocho años fruto de un esfuerzo colectivo" y como reflejo de un año que ha sido "muy duro y difícil". También ha destacado que las cifras de la liquidación revelan que "cumplimos con la regla de gasto" y que "estamos gobernando y pagando".

Nuevamente, tanto JeC como PSOE han criticado abiertamente el contenido de la liquidación, aunque han acabado absteniéndose en la votación sobre la misma.