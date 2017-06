El PR+ ve al Gobierno municipal "totalmente agotado" y "en el día de la marmota" tras dos años de Legislatura

Etiquetas

El concejal del PR+ en el Ayuntamiento de Logroño Rubén Antoñanzas ha afirmado este miércoles que ve al Gobierno municipal "totalmente agotado" y "en un día de la marmota" tras dos años de la presente Legislatura, en la que, por contra, desde la formación regionalista, "nos hemos centrado la política en los problemas de verdad de los logroñeses".

En rueda de prensa, Antoñanzas ha hecho balance de la gestión municipal, cuando se ha llegado ya al ecuador del mandato. "Con la mitad de Legislatura nos sobra para darnos cuenta de que Logroño necesita un cambio de Gobierno. Logroño es una ciudad viva, pero al Ayuntamiento le falta impulso político. Los buenos datos salen gracias al trabajo de las empresas, trabajadores y sociedad civil, poco o nada se debe a la actuación del Ayuntamiento", ha afirmado.

El regionalista ha expresado que "Gamarra ha estado los dos primeros años preparando el Congreso de su partido, ahora que lo ha perdido, lo que quiere es relanzarse para irse a Madrid". Según sus palabras, "tenemos una alcaldesa que viaja mucho, pero no nos sirve para nada a los logroñeses, todavía no nos ha explicado para qué han servido cada uno de sus viajes al extranjero".

Antoñanzas considera que "nuestras empresas necesitan buenas comunicaciones para seguir generando empleo y riqueza en nuestra tierra, pero Logroño continúa aislado en materia de infraestructuras viarias y de alta velocidad".

El edil quiere que "los logroñeses podamos salir usando autovías gratuitas y no pagando una autopista, la oposición no podernos quedarnos sólo en la crítica, nosotros vamos a seguir trabajando para construir ciudad, para hacer mejor el día a día de los logroñeses". A ello ha sumado que "tienen olvidado al comercio, el patrimonio, no tienen propuestas para los jóvenes o para la cultura".

TRABAJO DEL PR+.

"Desde el Grupo Municipal del Partido Riojano hemos trabajado con vocación de servicio, con una singularidad que nos hace diferentes y es la de formar parte de la ciudadanía de Logroño. Estar en contacto en el día a día de los logroñeses nos permite ser útiles y ofrecer soluciones cercanas y un trabajo serio de oposición del que estoy muy satisfecho", ha valorado Antoñanzas.

En estos dos años de trabajo, "el PR+ ha sido capaz de llegar a acuerdos tanto con la oposición como con el equipo de Gobierno, siempre que ha habido algo que interesaba a los logroñeses hemos estado ahí apoyándolo", ha indicado.

A su entender, "los ciudadanos estamos cansados ya de la política de la crispación, de la oposición de pancarta, nosotros hemos venido a construir, a sumar, a crear ciudad y hemos tratado de aportar algo a la ciudad de Logroño". Por todo esto, "no hemos hecho seguidismos de estrategias nacionales, solamente atendemos y respondemos a los intereses de los logroñeses", ha señalado.

Durante este tiempo, el edil ha trasladado al Pleno del Consistorio un total de 51 mociones, de las que se han aprobado 34, 10 ruegos, 5 solicitudes de comparecencia y 3 preguntas. Antoñanzas ha manifestado que "cuando finalice mi etapa de concejal, confío haber sido útil a los logroñeses y creo que eso se demuestra trabajando en positivo por construir un Logroño mejor".

Por ello, ha apuntado, "la mayoría de mis solicitudes al equipo de Gobierno han ido acompañadas de propuestas e iniciativas concretas, que encierran un trabajo previo de estudio con mi equipo".

Así, la alarma ante la privatización del párking del San Pedro y una alternativa de aparcamiento en La Estrella; el nuevo pliego para las ludotecas; el impulso al Plan Municipal contra el Ruido; iniciativas para todos los barrios; más actividades culturales para jóvenes y niños; o el bonobús para familias numerosas han estado entre sus aportaciones.

"En definitiva", ha expresado Antoñanzas, "cuestiones concretas para nosotros importantes, que no tienen elevados costes presupuestarios, pero que entendemos que facilitan notablemente la vida de los vecinos de Logroño".

CUMPLIR LOS COMPROMISOS.

Según el regionalista, "cumplir con la palabra dada y con nuestros compromisos adquiridos en campaña electoral o durante la legislatura han sido y son contratos para mí". En ese orden de cosas, Antoñanzas ha informado de que "hemos defendido que la refinanciación del soterramiento se haga con terrenos".

"Nos opusimos en su día y seguimos oponiéndonos al derribo del túnel de Duques de Nájera pero, además, hemos desarrollado una solución alternativa a la última propuesta del ejecutivo local para la urbanización de la zona, con el objetivo de crear un gran parque verde en la zona del soterramiento y tratar de no perjudicar a los vecinos de la zona con la edificabilidad", ha dicho.

Por su parte, "respecto al solar de Maristas, ya en 2016 presentamos una moción para que se obligara a la propiedad a construir y seguimos exigiendo lo mismo, que se construya, cumpliendo con la legalidad, para revitalizar la zona y el comercio del barrio", ha manifestado.

El regionalista ha destacado de su gestión "el haber logrado una red con vecinos en los barrios de todo Logroño, que han recurrido al PR+ y con los que hemos trabajado para mejorar su día a día, su seguridad o su calidad de vida".

Por ello ha querido "dar las gracias a todos aquellos colectivos que han acudido a pedirnos ayuda, que han querido dar voz a sus iniciativas o necesidades, porque son más necesarios que nunca".

"Sería bueno para Logroño que el Partido Riojano se convirtiera en un partido decisivo a la hora de formar Gobierno, con el fin de que todos estos proyectos salgan adelante", ha finalizado Rubén Antoñanzas.