El PSN critica "la política radical" de EH Bildu, "que usa las fiestas para hacer apología del independentismo"

Etiquetas

El PSN ha criticado "la política radical de EH Bildu, totalmente alejada de la mayoría social, que se salta la legalidad a sabiendas para colocar la ikurriña en el Ayuntamiento, en Pamplona, pero ya lo hizo en Barañáin al inicio de las fiestas".

En un comunicado, el PSN ha indicado que, "a este hecho hay que sumar otros como la invitación al presidente de la Generalitat, en el momento álgido del órdago independentista, lo que viene a refrendar que Bildu prefiere saltarse la ley y hacer apología del independentismo, que tampoco contempla la Constitución, a hacer lo que es su deber, que es favorecer la convivencia, atender el interés general y, desde luego, no utilizar las fiestas para hacer propaganda política".

Los socialistas han añadido que "los actos de exaltación de presos de ETA, homenajes, y la cesión de espacios para las campañas políticas de sus sectores afines al tiempo que se deniegan a otros colectivos son más ejemplos que demuestran que Bildu es un partido tóxico, que antepone sus intereses a los de la ciudadanía, y que no entiende que la sociedad es plural y que esa pluralidad ha de respetarse". "Y, por supuesto, cumplir con la ley, que es lo que tienen que hacer los representantes públicos", ha expuesto.

Han lamentado los socialistas que, "una vez más, Pamplona y Navarra sean noticia por estas cuestiones y no por unas fiestas universales, acogedoras y por sus gentes, que están muy por encima del nivel de algunos representantes políticos como los de Bildu, que no hacen sino ensuciar la imagen de las instituciones y ponerlas al servicio de sus intereses particulares y no del bien común y la prosperidad de sus vecinos y vecinas, como es su obligación".

El PSN ha opinado que "los socios de gobierno de EH Bildu deberían amonestarle si de verdad son honestos políticamente, apuestan por la convivencia y el respeto a la legalidad y no quieren ser cómplices de una deriva perniciosa que no lleva más que a tensionar la sociedad".