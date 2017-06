El PSOE pide a Cs que revise el acuerdo de investidura en la Diputación por los "incumplimientos" del PP

Etiquetas

Aprobada la modificación de la estructura organizativa del organismo, donde Salado será portavoz del PP y Caracuel vicepresidenta tercera

El portavoz del PSOE en la Diputación de Málaga, Francisco Conejo, ha instado al grupo de Ciudadanos (Cs) en la institución provincial que revise el acuerdo que permitió investir presidente al 'popular' Elías Bendodo por "los incumplimientos del PP".

Así lo ha indicado durante el punto de la sesión plenaria en el que se han aprobado los cambios en la estructura organizativa de la Corporación provincial, de manera que Francisco Salado pasa a ser el portavoz del equipo de gobierno del PP, María Francisca Caracuel se hace con una vicepresidencia tercera y queda también como responsable del Patronato de Recaudación Provincial y Jacobo Florido, nuevo consejero delegado de Turismo y Planificación Costa del Sol.

Según Conejo, el acuerdo de investidura entre PP y la formación naranja se incumple en su punto noveno ya que Cs exigió entonces reducir las vicepresidencias de cuatro a dos "y ahora se pasa de dos a tres; una reestructuración que es un incumplimiento".

En este punto, el portavoz de la formación naranja, Gonzalo Sichar, ha admitido que ese punto se incluye en el acuerdo pero ha indicado que estaba motivado para reducir costes y, en esta ocasión, la nueva vicepresidencia "no aumenta ningún coste". "Si el PP quiere llamar a su portavoz también vicepresidente es una cuestión interna y no nos metemos en un gobierno del que no formamos parte", ha sostenido.

Conejo ha vuelto a aludir a la supuesta sustitución del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, por Elías Bendodo en la Alcaldía de Málaga capital y ha indicado que éste, al que ha calificado de nuevo como "delfín tiburón", con los cambios en la Diputación, "demuestra que quiere copiar a De la Torre porque cada vez que hay un delfín, lo elimina", en referencia a Francisco Salado, al que ha denominado "delfín boquerón victoriano". "Se queda desterrado, lo manda a la portavocía y le deja una vicepresidencia sin contenido", ha apostillado.

Sichar ha respondido al socialista que "si esa cadena de sustituciones se llega a dar habrá que renegociar los acuerdos de investidura tanto en el Ayuntamiento de Málaga como en la Diputación". Además, se ha mostrado en contra de que haya alcaldes que sean diputados provinciales, como pasa con los 'populares' Salado y Félix Lozano, regidor en Pizarra.

"Nos pareció muy bien cuando una diputada del PSOE dejó su acta cuando pasó a ser alcaldesa --en referencia a Teresa Valdenebro--", ha dicho el portavoz de Cs, quien ha admitido que no tienen capacidad legislativa para prohibir "pero en la reforma del reglamento de la Diputación queremos llevar una propuesta para desincentivar esto".

El dirigente del PSOE ha dicho al equipo de gobierno del PP que en estos dos años de mandato "se ha caracterizado permanentemente por incumplir los acuerdos alcanzados con Cs; la mayoría no se han llevado a cabo y esto demuestra que no están siendo tomados en serio por el PP. El acuerdo de investidura es papel mojado".

"Sean ustedes igual de exigentes que lo fueron con el PSOE cuando negociamos un gobierno de progreso en la Diputación pusieron como condición que ningún diputado provincial fuese alcalde y el PP tiene ya dos", ha recalcado.

Conejo también ha criticado que Jacobo Florido, diputado de Desarrollo Económico, se convierta en consejero delegado de Turismo y Planificación Costa del Sol: "ponen al frente de la principal empresa de esta Diputación a quien más fiascos ha cometido, al torero fracasado, que no ha sacado adelante ni el Museo Taurino ni la Plaza Gastronomía en La Malagueta".

"HISTORIA SURREALISTA"

Por su parte, el nuevo portavoz del PP, Francisco Salado, por alusiones, ha considerado "surrealista" la historia de la sucesión dibujada por Conejo: "no se la cree absolutamente nadie", y ha defendido los cambios llevados a cabo por Bendodo.

"Si yo me hubiese enrocado en seguir siendo vicepresidente primero hubiera hecho un flaco favor, no puedo llevarlo todo dignamente, no soy Superman", ha incidido el también alcalde de Rincón, quien ha asegurado que se trata de un "ejercicio de responsabilidad". "Primero está la institución y luego los cargos y las vanidades de cada uno y yo no soy vanidoso. Bendodo ha hecho lo correcto y yo no estoy para crearle problemas", ha defendido.

También ha destacado su nuevo papel como portavoz, que ya ostentó el pasado mandato, y ha preguntado a Conejo si él, que también es portavoz, "se siente desterrado". "Los cambios proceden porque tengo altas responsabilidades en la Alcaldía de Rincón", ha reiterado, y ha asegurado que tanto Caracuel como Florido harán "un gran trabajo".

Por su parte, Caracuel ha criticado la intervención de Conejo, al que ha denominado "pez payaso, que es el que hace reír a la gente". "Existe otra política, de equipo, de un proyecto común y usted sangra por la herida de Rincón de la Victoria porque no le gusta ver a Salado allí", ha apostillado.

"Para hablar de represalias y ceses el idóneo es Miguel Ángel Heredia, que ha vivido en sus carnes las consecuencias de haber opinado libremente y ha sido destituido fulminantemente y ya no es secretario general del PSOE en el Congreso", ha dicho la nueva responsable del Patronato de Recaudación, a la que el portavoz de IU Para la Gente, Guzmán Ahumada, ha pedido "celeridad" para completar la estructura de este organismo provincial.

"UN GOBIERNO ALTERNATIVO"

También ha tendido la mano Conejo a Ciudadanos y al resto de oposición de izquierdas en la Diputación para formar "un gobierno alternativo" o, de lo contrario, dar sus votos "para cambiar las políticas de esta casa".

"Hay aritmética suficiente y Ciudadanos tiene la posibilidad de que asuntos del Patronato de Recaudación, del Consorcio Provincial de Bomberos se cambien. No hace falta ni que asumamos el gobierno de la Diputación, cambiemos las políticas", ha reclamado.

El dirigente socialista en la institución ha indicado que "ya está bien de que el PP siga gobernando como si tuviera mayoría absoluta. Les torean, les ningunea. Les pido una posición exigente", ha dicho a Ciudadanos.