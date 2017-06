PSOE de Lepe critica al gobierno local por "la falta de transparencia" del Ayuntamiento

Etiquetas

La presidenta del PSOE de Lepe, María Bella Martín, ha criticado la "falta de transparencia" del PP al frente de este Ayuntamiento onubense al no superar el 10,6 por ciento de los ítems establecidos, según el informe Dyntra, la primera plataforma colaborativa en el mundo que trabaja en la medición y gestión del Gobierno abierto en las organizaciones y para la sociedad civil.

Según informa la formación socialista en una nota, Martín ha señalado que "esta situación denota la nefasta gestión del equipo de gobierno al frente del municipio".

En esta línea, la representante socialista ha incidido en que "la falta de transparencia" se debe, entre otras cuestiones," a que no se publica la declaración de la renta del alcalde, Juan Manuel González, ni de los concejales, tampoco el organigrama del Ayuntamiento ni agendas del equipo de gobierno, ni los gastos de viaje organizados por el alcalde y los concejales".

"No se dan a conocer las preguntas de control, ni los procesos de selección de personal a pesar de estar solicitado por la oposición", ha abundado la presidenta del PSOE local.

Al hilo de ello, Martín ha considerado "verdaderamente alarmante, decepcionante y fraudulento que quien se presentó ante la ciudadanía como el paladín de la cercanía, la transparencia y la participación, a la hora de la verdad esté actuando con total oscurantismo y obstrucción a la información, como ha quedado patente en el citado informe".

Además, ha lamentado que "el Grupo Municipal Socialista no esté representado en los consejos escolares municipales, no se le facilitan los expedientes de los distintos planes de empleo, no se le da a conocer las distintas ofertas de empleo y los contratos que solicita, así como los listados de viviendas en propiedad del Ayuntamiento, del Registro Municipal de Viviendas, de bienes rústicos de Ayuntamiento, los pliegos de condiciones para hacer concesiones municipales o los contratos a familiares y amigos del equipo de gobierno".

Ante esta situación, Martín ha solicitado "un cambio en las formas que utiliza el Ayuntamiento para informar a la ciudadanía, porque es evidente que no son las más adecuadas".

A todo ello, ha añadido que "no es posible la desprotección en la que se encuentran los ciudadanos ante un Ayuntamiento que no quiere ejercer sus competencias y no es posible que tanto este grupo municipal socialista como los ciudadanos tengan que recurrir a estancias superiores para ser atendidos por un equipo de concejales y un alcalde que cobran sus nóminas de los impuestos de los ciudadanos".