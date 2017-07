PSOE lamenta que el PP haya llevado "un año más" al Ayuntamiento a ser "uno de los menos transparentes" de España

Etiquetas

El Grupo Municipal del PSOE ha lamentado que el PP haya llevado "un año más" al Ayuntamiento de Jaén a ser "uno de los menos transparentes" de España, según "constata" en su último informe la acreditada entidad Transparencia Internacional, que sitúa al de la capital jiennense en el puesto 104 de 110 ayuntamientos, que agrupan la mayoría de la población española.

Según informa la formación socialista en una nota, desde 2011, fecha en la que el PP gobierna el Ayuntamiento de Jaén, la capital ha pasado de ser "una de las más transparentes de España a ser la más opaca en la gestión municipal".

En este sentido, el portavoz socialista en el Consistorio, Manuel Fernández, ha señalado que este informe demuestra, en primer lugar, "la habitual ineficacia y el pasotismo de un equipo de gobierno que no hace nada y que burdamente intenta ocultarlo", y, además, "la nefasta gestión económica que el PP está haciendo del Ayuntamiento, que lejos de reducir su deuda la incrementa exponencialmente, se oculta a la ciudadanía, a las instituciones y a la oposición".

"Es en lo único en lo que se ha empleado a fondo en su año y medio de mandato el alcalde Javier Márquez", ha dicho, para agregar que "este es el talante con el que gobierna el Ayuntamiento, cerrándolo a la participación de los vecinos y bordeando la ley de contratos a pesar de las escasas actuaciones que se acometen".

La gestión del PP ha llevado "al penúltimo puesto" a Jaén por la falta de un portal web de transparencia "adecuado", por las "escasas relaciones" con los jiennenses y la "nula apertura" a la participación ciudadana en general, ha señalado el portavoz socialista, quien ha indicado "la falta de transparencia" en lo que se refiere a transparencia en la contratación, así como en transparencia económica, "donde ocupa el puesto 106 de 110" y en materia urbanismo, "donde está situado en el lugar número 102".

Fernández ha subrayado que hace dos semanas el Ministerio de Hacienda elevó la deuda con los bancos del Ayuntamiento de 403 a 435 millones de euros solo en el primer año de gobierno de Márquez, colocando a la ciudad "en todo lo alto del vergonzoso ranking de los ayuntamientos más endeudados".

"En una situación como esta no es de recibo que Jaén sea la última en transparencia, que se abuse de los contratos menores, como viene denunciando el PSOE para evitar procedimientos públicos y abiertos, que la Gerencia de Urbanismo se gestione políticamente de forma arbitraria y de que los vecinos no tengan posibilidad de aportar nada a su alcalde porque tienen cerrados los canales de participación", ha lamentado el edil socialista, quien ha recalcado que "este es el padre nuestro de los tejemanejes del PP en el Ayuntamiento".

Fernández, igualmente, ha reseñado que este documento "refuta" las denuncias del PSOE de la "constante obstaculización" en la información y el acceso a la gestión y los procedimientos municipales por parte del PP.

"No funciona la Comisión de Control de Transparencia, que se creó a petición del PSOE, pero a la que solo se lleva documentación insustancial y no se convoca desde hace ya cuatro meses, así como que no hay control de los contratos menores, y las escasas obras importantes, financiadas por la Diputación, se gestionan mal y tarde, hasta el punto de llegar a perderse la subvención correspondiente", ha abundado.

El portavoz, ha censurado que se "oculta" al PSOE el acceso a documentación sobre temas de inquietud ciudadana y a conocer el estado de asuntos que preocupan a los vecinos, "como ha ocurrido con los expedientes de la cantera o con los episodios de contaminación del vertedero municipal", para el que la ley les asiste para convocar una comisión de Medio Ambiente "que no se ha convocado".

FALTA DE "CONTROL" DE SERVICIOS PÚBLICOS

"No hay control de los servicios públicos a pesar de que hay mandato plenario en este sentido, como la auditoría que se sacó delante de Castillo, la titular del transporte público", ha continuado Fernández, quien ha incidido en que "todo esto es la consecuencia de la escasa capacidad de gobierno del PP, que es incapaz de sacar adelante a Jaén de la situación en la que se encuentra y que lo único que sabe hacer es crear humo".

El portavoz ha destacado, además, que "lo que menos necesita el Ayuntamiento en este delicado momento es que haya oscurantismo y opacidad", por lo que ha instado a Javier Márquez a trabajar y colaborar con la oposición "para superar estos datos negativos". "Con este triste 'ranking' no gana nadie, solo pierde la ciudad de Jaén y los jiennenses, que no merecen este Ayuntamiento", ha apostillado.