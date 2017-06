PSOE y VTLP destacan el "giro de 180 grados" en Valladolid con su Gobierno mientras SíVA reclama "el cambio"

Etiquetas

El PP asegura que trabajará los "585 días que quedan" para el fin de mandato a fin de "recomponer" la ciudad cuando vuelva a la Alcaldía

Los portavoces de los grupos Socialista y Valladolid Toma la Palabra en el Ayuntamiento de la capital, Pedro Herrero y María Sánchez, han coincidido en señalar este martes, en el Debate sobre el Estado de la Ciudad, que el equipo de Gobierno que forman sus partidos ha dado un "giro de 180 grados" en la forma de gobernar, mientras que su principal apoyo en la Corporación, el Grupo de Sí Se Puede (SíVA), ha reclamado "voluntad política" para ser "una ciudad de cambio", lo que pasaría por "rescatar del olvido temas pendientes", "corregir comportamientos" y dar cumplimiento a acuerdos tomados en los plenos que aún no se han abordado.

Con más de tres horas de debate entre los grupos políticos, de las cuales unos 50 minutos han correspondido a las intervenciones del alcalde, Óscar Puente, se ha celebrado este martes 13 el segundo Debate sobre el Estado de la Ciudad del presente mandato municipal y, aunque los representantes del PSOE han defendido que no se había desarrollado ninguno antes de 2015, el tercero de la historia, pues en el año 2009 tuvo lugar otro más si bien con un formato mucho más reducido --duró 38 minutos-- y sin que tomara la palabra el entonces regidor, el 'popular' Javier León de la Riva.

Entre las intervenciones de los portavoces, la del socialista Pedro Herrero ha sido fuertemente criticada por el Grupo Popular, cuyo presidente ha aseverado que se trataba de un discurso "escrito por el alcalde", ya que se ha dedicado la mayor parte del mismo a recordar la "herencia" que tuvo el actual equipo de Gobierno de la gestión del PP durante 20 años, a destacar una supuesta "división" en tres bandos en el seno del Grupo Popular como consecuencia de las Primarias entre sus miembros Jesús Julio Carnero y Borja García y a especular sobre quién podría liderar un Ejecutivo municipal "alternativo".

Sólo al inicio de su turno, el portavoz del PSOE ha dedicado unas líneas a destacar el "giro de 180 grados" que ha dado el equipo de Gobierno a la forma de gobernar, así como la "valoración muy positiva" de la ciudadanía sobre la gestión y la calificación de "progresa adecuadamente" que entiende que demuestran los datos que ha expuesto el alcalde.

La portavoz de VTLP, María Sánchez, ha coincidido con Herrero en la idea del "giro de 180 grados en el tono, la actitud y las prioridades", ha matizado que no puede decir que la ciudad haya cambiado "de arriba a abajo". De hecho, la edil ha comparado la situación con la de una familia que se ha metido "en una reforma en profundidad" y ahora tiene la "ilusión" de ver "cómo toman forma los cambios proyectados", pero "con impaciencia por comprobar los frutos".

"NO HA SERVIDO PARA LLEGAR A TODO"

Más allá, ha recalcado que la labor en estos dos años no ha bastado "para llegar a todo", ni siquiera a lo que se marcó como prioritario en junio de 2015. Así, ha citado el retraso en obras, en la coordinación con los municipios del alfoz, en la aprobación del Plan de movilidad (Pimussva) o en la revisión del PGOU, si bien ha puntualizado que se aprobará el próximo mes.

Sánchez ha reconocido "errores de planificación", pues ha reflexionado que quizás han abierto "demasiados temas" a la vez que "no podían ser absorbidos por la administración municipal". Eso sí, ha defendido que, en algunos casos, la culpa no ha sido del equipo de Gobierno, como el soterramiento, en el que entiende que no ha habido pasividad y que ha sido el "portazo de Fomento" el que ha hecho renunciar al túnel; o en el caso de la negociación sobre el Reglamento Orgánico, que ha mostrado "la peor cara de la política".

Mientras tanto, la portavoz de Sí Se Puede, Charo Chávez, que participa en las reuniones de la Junta de Gobierno, ha considerado que "aunque Valladolid no es una ciudad del cambio" sí que ha destacado que se han producido cambios destacables y de cierta importancia, entre los que ha destacado aquellos en los que su formación ha realizado aportaciones, como el incremento del presupuesto para acabar con la lista de espera de personas con dependencia o el Plan de Retorno del Talento.

Esta medida, ensalzada también por el primer edil, ha sido objeto de disputa sobre la autoría inicial de la misma, pues el presidente del Grupo del PP ha defendido que el anterior equipo de Gobierno la inició y que posteriormente propuso nuevas medidas, mientras que Sí Se Puede sólo realizó aportaciones. En cambio, Puente reprochó que "lo único" que había hecho el PP a este respecto fue convocar "un premio de 3.000 euros que quedó desierto".

En todo caso Chávez ha reclamado al equipo de Gobierno que en los dos años que quedan "rescate del olvido temas pendientes", como medidas para el desarrollo industrial, recuperar la música "en condiciones dignas" en locales hosteleros y actuaciones para restituir la memoria de los represaliados por el Franquismo; así como la puesta en marcha de acuerdos aprobados por los plenos que el equipo de Gobierno debería abordar este mismo ejercicio. Para ello, ha subrayado se necesita "voluntad política".

"VALENTÍA" ANTE EL "CONTINUISMO" EN CULTURA

Chávez ha sido especialmente crítica con el "continuismo" en el área de Cultura, por lo que ha reclamado "valentía" para tomar decisiones que impliquen un cambio en este sector.

Por su parte, Antonio Martínez Bermejo, que ha reiterado la petición de dimisión del alcalde por haber sido "el primero de España" al que la justicia ha declarado inconstitucional un acuerdo, como el que sirvió para reducir las retribuciones de ediles sin dedicación exclusiva, ha interpretado que realmente ya se ha superado el ecuador del mandato pues considera que quedan "585 días" del mismo, lo que llevaría sólo hasta finales de enero de 2019, pues entiende que en ese momento ya no se podrán tomar muchas decisiones, ya que comenzará la precampaña electoral.

En todo caso, el presidente del Grupo del PP ha asegurado que en este tiempo, en el que augura que los grupos que apoyan al equipo de Gobierno se enfrascarán en una "discusión tripartita", su formación continuará el trabajo para, cuando recupere la Alcaldía en 2019 poder "recomponer la ciudad", después de cuatro años "sin proyecto".

En cuanto a los asuntos más polémicos de los últimos tiempos, el proyecto ferroviario ha entrado en juego con las intervenciones de la oposición, ya que Martínez Bermejo ha propuesto un nuevo acuerdo para poner en marcha el soterramiento y reclamar a Fomento y la Junta "600 millones de euros" supuestamente comprometidos en la SVAV para invertir en los túneles y el proyecto urbanístico. El alcalde, que ha apostillado que Martínez Bermejo desmiente la afirmación de que "no hay enemigo pequeño" le ha recordado que esas dos instituciones están gobernadas por el Partido Popular.

La portavoz de Ciudadanos, Pilar Vicente, ha reflexionado que el equipo de Gobierno ha tratado de poner "parches" en el Ayuntamiento, pero ha acabado por crear "problemas que no existían", como el de la remunicipalización del agua que, en su opinión, terminará por suponer un aumento de las tarifas. Asimismo, ha citado otros asuntos sin resolver como la organización de Auvasa, la suciedad en las calles o el cobro "ilegal" del Impuesto de Plusvalías.

Vicente, que ha sido criticada por Puente por estar "muy en la línea del PP" y por representar a un grupo que, a los cuatro meses de mandato se quedó "con la mitad de concejales" por la expulsión de Jesús Presencio, ha defendido que no están en el Ayuntamiento para "ser palmeros" del Gobierno.

El concejal no adscrito, Jesús Presencio, ha considerado que en el Consistorio "faltan ganas y capacidad de trabajo", si bien ha reconocido algunos aciertos del equipo de Gobierno, como la mejora de los datos del turismo y el avance en los servicios sociales.