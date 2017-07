PSOE afirma que la dimisión del alcalde de Gójar tras ser condenado "llega demasiado tarde"

Etiquetas

El PSOE de Granada ha considerado que la dimisión del alcalde de Gójar, Francisco Javier Maldonado (PP) "llega demasiado tarde" puesto que desde el mismo momento en que la Audiencia Provincial fijó fecha para el juicio oral "tenía que haberse marchado", según la secretaria de Organización del PSOE de Granada, Elvira Ramón.

"Unos hechos que el PSOE lleva denunciando desde hace años", según ha apuntado Elvira Ramón que también ha recordado que los socialistas fueron quienes se personaron en esta causa.

"El motivo por el que la agrupación socialista de Gójar se personó en la causa no fue otro que el esclarecimiento de los hechos, que se han mostrado de especial gravedad, ante la circunstancia de que el Ayuntamiento se apartara del procedimiento por la mera razón de estar gobernado por las personas implicadas", ha subrayado en una nota.

La socialista ha dicho además que "el daño que sufre desde hace tiempo el municipio de Gójar será difícil de reparar porque como veníamos advirtiendo este tipo de acciones por parte de un gestor público solo mancha el nombre de la localidad y genera desconfianza en la ciudadanía hacia la política".

Elvira Ramón ha señalado que "la ejemplaridad en política hay que practicarla y no solo vale con promulgarla". Así, dado que Francisco Javier Maldonado no llegó "a dimitir a tiempo", ha reprochado a la dirección provincial del PP que "no actuara ante la evidencia de los hechos".

Asimismo, el PSOE de Granada ha criticado el "amparo que durante todo este tiempo ha recibido el ya exalcalde por parte del presidente provincial del PP, Sebastián Pérez, "sabiendo que los hechos de los que se le acusaban eran gravísimos".

La socialista ha referido además que "no conforme con ello, también lo mantuvo como diputado provincial y figura indispensable a nivel orgánico". Elvira Ramón ha pedido a los populares que "eviten dar lecciones al resto sin que con anterioridad hayan actuado con honradez".

De este modo, ha comentado que quedan "muchas investigaciones abiertas vinculadas a alcaldes y exregidores del PP por las que Sebastián Pérez podría intervenir de una vez y asumir responsabilidades en lugar de permanecer callado y, en el peor de los casos, arropar a los implicados como se ha visto en las últimas semanas con Luisa García Chamorro".