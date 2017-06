PSOE exige la dimisión del concejal de Seguridad de La Línea y reunión urgente por el fallecimiento del policía

Etiquetas

El PSOE ha exigido este miércoles la dimisión del concejal de Seguridad en el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz), Bernando Piña, y del jefe de Policía Local, Carlos Fernández, así como una reunión urgente de la junta de portavoces por el incidente relacionado con la operación de contrabando de tabaco que finalizó con el fallecimiento de un policía local.

"Una semana después de la tragedia ocurrida en el Princesa Sofía los portavoces de la oposición no hemos sido convocados para ser informados de qué es exactamente lo que pasó y hacernos entrega de los informes o los datos que se conozcan de la investigación en curso", ha informado el PSOE en una nota.

Por ese motivo y ante la "multitud de preguntas sin resolver y el silencio tanto del alcalde, Juan Franco, como del concejal del área", los socialistas han considerado que "es momento de hablar de la responsabilidad política y técnica de lo que ha pasado".

El modelo de Policía Local de la ciudad "se ha manifestado ineficaz para garantizar la seguridad de los linenses en estos dos últimos años, siendo recurrentes las denuncias y quejas de ciudadanos y colectivos", ha valorado el PSOE, que, además, cree que el incidente del pasado miércoles "supera el riesgo y el peligro aceptable en una ciudad".

El PSOE ha relatado que "iniciar una persecución a toda velocidad por mitad de un parque urbano pone en peligro la seguridad de los transeúntes que juegan, pasean a sus perros o simplemente lo atraviesan de camino a casa a la vuelta del trabajo". Y, "desgraciadamente, el resultado fue que murió un policía atropellado, precisamente por un coche patrulla, pero podía haber sido cualquier otra persona".

Desde el PSOE y su grupo municipal, han asegurado que deben depurarse "responsabilidades políticas y técnicas por las actuaciones que desembocaron en tan trágico desenlace". De ahí que se pregunten "cuáles son las directrices y las órdenes que reciben los agentes locales de sus mandos técnicos y políticos para actuar frente a un ciclomotor que presuntamente lleva tabaco de contrabando".

Asimismo, han indicado que se ha de tener en cuenta que no se habla de un alijo de cientos de kilos de hachís en una playa, sino de paquetes de tabaco en una moto. Y han considerado que "ni siquiera hablamos de un delito sino de una falta administrativa que conlleva la imposición de una multa de 150 euros".

La formación ha añadido otra pregunta sin respuesta, como si debe "iniciarse una persecución a toda velocidad por las calles de la ciudad o de un parque ante situaciones de este tipo". Así, han indicado que "no, porque las actuaciones deben ser proporcionadas, responsables y anteponer la seguridad de los viandantes para que no vuelva a ocurrir otra desgracia". Es más, han destacado que "solo situaciones extremas que no dejen otra opción a los policías justificarían una actuación de este tipo y parece que esta no era una situación así".

De todo lo explicado, el PSOE ha resuelto que "la unidad de respuesta inmediata ha quedado claramente cuestionada tras el suceso y esto debe ser evaluado y revisado", porque si no se parte de esta premisa no se tendrán "garantías de que no vuelva a repetirse un episodio de esta naturaleza".

Por todo, hace "responsable al concejal de Seguridad Ciudadana de las actuaciones policiales, así como al Jefe de la Policía Local, que "tiene una responsabilidad directa de las actuaciones de sus efectivos y es quién traslada las órdenes y debe marcar y acotar claramente los procedimientos de actuación en cada circunstancia". Por ello, han apuntado que ambos responsables "deben presentar su dimisión al alcalde y que éste debe comparecer ante la ciudadanía para dar explicaciones que vayan más allá de las muestras de pesar por lo ocurrido y que trasciendan la mera descripción de lo ocurrido".

Finalmente, la formación ha exigido "que el alcalde convoque una junta de portavoces y una junta de seguridad para hacer un análisis y aclaración de los gravísimos hechos ocurridos, de la situación en la ciudad y de los medios con que se cuenta realmente, así como la estrategia que se va a seguir en la crisis de seguridad y orden público actual".