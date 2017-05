El PSOE ve una "marranada" el estado del recién remodelado Paseo de las Bicicletas y pide control sobre las obras

Etiquetas

El PSOE de Jaén ha pedido al alcalde, Javier Márquez (PP), más control político sobre las obras que el Ayuntamiento ejecuta con cargo a los planes provinciales de la Diputación y lo ha hecho poniendo como ejemplo el estado del recién remodelado Paseo de las Bicicletas, que ha calificado de "marranada".

El portavoz socialista Manuel Fernández ha visitado este jueves esta zona del parque de la Concordia, en la que ha criticado la "ineficacia" del regidor "que llega al punto de no saber ni gestionar el dinero que otros le dan para las pocas obras con enjundia que el PP puede hacer en la ciudad".

En este sentido, ha afirmado que lo ocurrido con el Paseo de las Bicicletas, que "ha quedado peor de lo que estaba tras las obras", evidencia la necesidad de establecer un área de supervisión y control de este tipo de actuaciones que además se realizan en zonas emblemáticas y con fondos que hay que justificar al céntimo.

"Y más con un proyecto que ha tenido tres años para hacer en condiciones", ha apostillado. Para el edil socialista, "cuantas menos obras tiene el PP en la ciudad peor es el resultado." y "ni con su dinero ni con el de los demás lo hacen bien" con "mala ejecución" o "demoras inexplicables" y "el Paseo de las Bicicletas es solo un ejemplo".

Al hilo, la concejala María Isabel Lorite ha señalado que el resultado de la obra "es una auténtica marranada" y, por ejemplo, "en el margen izquierdo no se han hecho obras y en el derecho se ha quitado el embaldosado tan característico del paseo y se ha colocado albero que por falta de mantenimiento en pocos meses ha desaparecido".

A ello ha sumado alcorques vacíos de árboles que nunca se plantaron, se han plantado otros que por no ser las especies más indicadas para esta zona se han secado, hay baches y raíces que han levantado el suelo que no se han tocado, no se han repuesto los bancos que había y se han tirado los servicios pero no se han cegado bien los saneamientos y el olor en algunos puntos es horrible.

"Que nos expliquen qué se ha hecho con los 153.000 euros que ha costado esta obra", ha resaltado Lorite, para la que, para colmo "en algunas zonas la falta de mantenimiento está dejando en peor estado lo que había, como es el caso del templete, donde el suelo se ha levantado y ha quedado fuera de uso".

CALLES CATALUÑA Y CRONISTA CAZABÁN

El portavoz socialista ha insistido en los "desmanes" del PP con las obras con cargo a los planes provinciales de la Diputación. Así, ha explicado que se perdió la subvención de arreglo del Camino del Realejo que la Diputación remedió con una subvención excepcional de fondos "sólo para enmendar este error municipal". "Ha comenzado unas obras de arreglo en la calle Fuente de la Mimbre con un proyecto con el que los vecinos no están de acuerdo", ha apuntado.

También se ha referido a la urbanización de la calle Cataluña que, a pesar de lo que diga Márquez, no figura ni en el perfil del contratante para su licitación. Ha avisado de que el retraso en la obra condiciona los trabajos y el servicio del centro de salud a los vecinos del Bulevar. "Ya advertimos que la obra tiene que estar terminada antes del 1 de noviembre de este año. Tiempo ha tenido el alcalde para hacer las cosas bien y al final veremos qué se hace y de qué manera", ha agregado.

El dirigente socialista ha comentado que idéntica situación puede producirse con el siguiente proyecto con cargo a planes provinciales, las obras en la céntrica calle Cronista Cazabán. Ha precisado que la Diputación ya dispone de los 182.000 euros, el 71 por ciento del coste del proyecto de adecuación de la vía, pero en el presupuesto del Ayuntamiento para este año "no aparecen por ningún lado los 75.000 euros a los que se debe comprometer el Ayuntamiento".

Por ello, "para evitar de nuevo el descontrol en la ejecución de los trabajos", el PSOE presentará una alegación al presupuesto del PP para que se comprometa esta cantidad, al tiempo que ha lamentado que al alcalde "le falte dirección política y ganas de hacer las cosas".