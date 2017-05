El PSOE reclama "más obras y menos anuncios" para acabar con el estado "tercermundista" de la calle Cataluña

Etiquetas

El PSOE de Jaén ha lamentado que los 25.000 vecinos del Bulevar hayan estrenado este lunes el centro de salud de este barrio con un "acceso tercermundista por culpa de que el PP no haya sido capaz de urbanizar la calle Cataluña", de modo que ha reclamado "más obras y menos anuncios" para acabar con esta situación.

La viceportavoz socialista en el Ayuntamiento, Mercedes Gámez, ha calificado de "lamentable" que el equipo de gobierno 'popular' no haya urbanizado los 200 metros de la referida vía, a pesar de que la obra está financiada al 71 por ciento por la Diputación.

"Los vecinos del Bulevar no necesitan anuncios, necesitan que se les haga esta obra. Hasta dónde llegará la incapacidad de Márquez porque ni con el dinero de otros es capaz de gobernar", ha afirmado en una nota la edil, quien ha pedido al alcalde, Javier Márquez, "que no engañe más al barrio" y no le mienta más con los plazos de la obra.

Ha señalado, al respecto, que "primero dijo que estaría antes de que acabasen las obras del centro de salud, que tiempo han tenido, después que la calle estaría lista para su apertura y ahora que en 15 días se adjudican unas obras que primero tienen que pasar por unos plazos reglamentarios para la presentación de ofertas y su evaluación que ya en sí mismos superan" ese plazo.

"Lo cierto es que a estas alturas ya ha defraudado a mucha gente con esta desidia. Lo que ha tenido años para hacer lo quiere resolver ahora en tres días de pura vergüenza al ver cómo están los accesos al centro de salud", ha puesto de relieve.

La concejala socialista ha instado al alcalde a desplazarse y a ver cómo los vecinos del Bulevar que han acudido a las consultas han tenido que sortear los socavones y los baches de la calle para acceder al centro de salud.

"Ancianos, personas lesionadas y padres con bebés en carritos han tenido hoy que pasar por esta calle que debería hasta estar cerrada para evitar caídas, porque el PP ni siquiera ha tapado los agujeros de las catas arqueológicas realizadas en la calle, algunos de ellos de varios metros de profundidad", ha dicho no sin considerar que su estado "es un insulto para los 25.000 jiennenses del Bulevar y para el centenar de profesionales que allí trabajan" .