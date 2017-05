El PSOE pide al alcalde "sinceridad y transparencia" en la comisión de investigación de Ecociudad

Etiquetas

La concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha solicitado al alcalde, Pedro Santisteve, un "ejercicio de sinceridad y transparencia" ante su comparecencia este miércoles, 10 de mayo, en la comisión de investigación sobre la gestión de la sociedad municipal Ecociudad en esta legislatura.

Ranera ha realizado esta petición con la finalidad de "cerrar 22 meses de conspiración contra un funcionario en un proceso que ha sido un verdadero montaje", en referencia al gerente de Ecociudad, Miguel Ángel Portero.

Los socialistas han recapitulado todo lo acontecido en la comisión de investigación de Ecociudad desde que comenzara la pasada semana y a la espera de que este miércoles Santisteve, cierre la ronda de declaraciones.

Loa Ranera ha explicado que los testimonios de los diferentes comparecientes "han constatado que hubo una verdadera conspiración contra el gerente de Ecociudad, dando lugar a un montaje" y a "la utilización de métodos poco ortodoxos en una institución democrática", así como a la instrucción de un proceso de información reservada "sin garantías", y a la personación ante Fiscalía con una información sobre supuestos hechos delictivos que quedó sobreseída en tiempo récord.

Desde el PSOE han expresado que "toda la conspiración la urden los consejeros Alberto Cubero y Teresa Artigas, que se reúnen con los delegados sindicales de la planta de La Almozara y de la Planta de Recuperación de Fangos, y posteriormente, con el jefe de planta de La Almozara, con quien se encuentran en un bar de la plaza del Pilar", han detallado.

VERSIÓN SOCIALISTA

Según el PSOE, este delegado sindical "les habría informado de que no se había producido la reunión en la que se acordaran los cambios en las mejoras de La Almozara, pese a que se habían negociado durante 14 meses entre los técnicos de Ecociudad y los de Drace y se habían documentado en una reunión entre las partes, celebrada en mayo de 2015".

De la misma manera, ha añadido el PSOE "les habría asegurado que había falsedad documental, ya que se había redactado un acta de ese encuentro no celebrado, según sus declaraciones". El PSOE ha apostillado que "este testigo es clave en la investigación, porque acabó imputado en la Fiscalía, donde se desdijo de su testimonio".

A partir de estos movimientos, Artigas y Cubero "organizan una inspección sorpresa en las plantas sin comunicárselo a los técnicos de Ecociudad, ni al gerente y le trasladan la denuncia al alcalde y presidente de Ecociudad, quien decidió iniciar una información reservada y acudir posteriormente al Fiscal, que poco después archivó", ha relatado el PSOE en una nota de prensa.

Lola Ranera ha dicho que hubiera entendido que el alcalde trasladara de inmediato la información sobre un posible hecho delictivo al Ministerio Fiscal, pero ha aseverado que no entiende ni comparte que Santisteve "esperara seis meses a hacerlo, instruyendo antes una información reservada, que no garantizó el principio de contradicción y alteró la información, ya que no ha habido garantías procesales para los comparecientes".

NÚCLEO GORDIANO

De la misma manera ha arremetido contra la instructora de la información reservada, una funcionaria, propuesta por Alberto Cubero, y nombrada por el alcalde, sin experiencia en estos procedimientos y sin conocimientos técnicos en materia de infraestructuras que, además ha sido premiada con un ascenso de categoría durante el desarrollo de este proceso y que ha declinado comparecer en la comisión de investigación".

Lola Ranera ha opinado que la información reservada es "el núcleo gordiano de este proceso de conspiración, que demuestra la intencionalidad y la falta de garantías del proceso". De hecho, ha indicado que "no hubo siquiera una información contradictoria. Fue un proceso inquisitorial, que generó indefensión a los trabajadores de Ecociudad. Es absolutamente inadmisible y vergonzoso", ha tildado.

De la misma manera se ha referido al informe del jefe de la Asesoría Jurídica, que se ha dado a conocer este martes y que cuestiona la potestad del gerente de Ecociudad, Miguel Ángel Portero, para autorizar las modificaciones en las mejoras. Ranera ha observado que es un informe que "se le encarga el pasado viernes por la tarde, con la comisión en marcha, y que se realiza en tiempo récord".

Ha arremetido contra el grupo municipal de Zaragoza en Común (ZEC) por encargar un informe a la Asesoría Jurídica cuando las "cosas les van mal" y ha informado de que el gerente de Ecociudad "dijo que podía realizar los cambios y lo hizo, los informó y los pasó por el Consejo de Administración en octubre y no antes, porque en el mes de mayo habían sido las elecciones y ZeC no puso en marcha estos órganos hasta después del verano".

Ranera ha concluido al señalar que si ZEC quería quitar a Portero competencias, este informe de la Asesoría Jurídica "lo tenían que haber encargado hace dos años y haberlo confrontado con el del asesor jurídico independiente de Ecociudad".