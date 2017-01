El PSOE suspende la negociación sobre el Presupuesto hasta que se aparque el asunto del 010

Etiquetas

El portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Carlos Pérez Anadón, ha anunciado que da por suspendidas "todas las negociaciones" sobre el Presupuesto de 2017 hasta que se aparte la municipalización del servicio de atención telefónica 010, cuyas 14 plazas el equipo de gobierno de Zaragoza en Común (ZEC) ha incluido en la plantilla para el próximo ejercicio.

Carlos Pérez Anadón ha explicado que esta decisión se ha adoptado después de que este miércoles la concejal socialista, Marta Aparicio, haya informado de que el consejero municipal de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, les ha asegurado que no retirará este asunto de la próxima comisión que abordará la plantilla municipal el lunes de la semana que viene.

En rueda de prensa, Pérez Anadón ha recordado que en una reciente reunión con el alcalde, Pedro Santisteve, "me dio su palabra de que el 010 no estaría en la plantilla municipal y que no sería un obstáculo para aprobar el Presupuesto" y ha apostillado que en esa reunión también estaba presente el portavoz del grupo municipal de CHA, Carmelo Asensio, al que ha puesto por testigo de la conversación.

Pérez Anadón ha abundado en que plantear la municipalización del 010 en la negociación presupuestaria es "ir en contra del propio Presupuesto" y en tono irónico ha indicado que "no se si en ZEC hay dos almas, pero una es pérfida y la otra no se si está, ni si se le espera, pero el alcalde nos dio su palabra", ha zanjado.

Desde que en noviembre comenzara la negociación del presupuesto de 2017, el PSOE ha mantenido ocho reuniones con el consejero municipal de Economía y Cultura, Fernando Rivarés, quien "también nos dijo que el asunto del 010 se iba a solucionar", ha señalado el concejal del PSOE, Javier Trívez, que ha reiterado que "queremos que la plantilla sea resultado de una negociación".

Trívez ha dicho que se siente "engañado". "Es una tomadura de pelo", ha enfatizado, para agregar que con esta actitud del equipo de gobierno "no se si están forzando a que no haya Presupuesto" en 2017.

DUDAS JURÍDICAS

Pérez Anadón ha detallado sobre la municipalización del 010 que los socialistas "tenemos todas las dudas del mundo sobre la legalidad de la operación y la oportunidad porque no tiene el grado de acuerdo necesario", además de que la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento de Zaragoza "se puede modificar en cualquier época" y no necesariamente cuando se negocia el Presupuesto.

Asimismo, ha cuestionado la necesidad de municipalizar este servicio y ha alertado sobre si el rescate de las 14 trabajadoras "no se hace desde los principios de igualdad, mérito y capacidad frente a otros ciudadanos".

El portavoz del grupo municipal del PSOE le ha dicho al equipo de gobierno de ZEC que "no se puede cabalgar con informes en contra" y ha considerado que el "grave problema es que hay un alcalde que no ejerce" para apostillar que "el problema es de quien preside el gobierno no de quien manda, que eso es más subjetivo".