PSOE, que trabaja "por un Madrid con menos coches", pide un "cambio radical" en el corte de Galileo al estar "mal" hecho

El PSOE ha asegurado este lunes en el Pleno del distrito de Chamberí que a pesar de que trabajan por un Madrid "con menos coches", el corte al tráfico de Galileo necesita un "cambio radical" porque está "mal" diseñado y ejecutado.

Así lo ha puesto de manifiesto en el Pleno la vocal vecinal socialista Pilar Rodríguez, quien ha señalado que habían pedido la comparecencia del concejal-presidente, Jorge García Castaño, "para que escuche a los vecinos que están a favor y en contra de la peatonalización de Galileo".

"Tenemos constancia de que en Galileo y aledaños se han recogido más de 2.000 firmas en contra. Quiero creer, porque conozco el talante del concejal-presidente, que será capaz de escuchar a los vecinos y de tomar medidas para reestablecer la convivencia", ha expresado.

Además, Rodríguez se ha dirigido al resto de grupos políticos, a quienes ha pedido que no acudan al Pleno del distrito "a liarla", porque en Chamberí se da la "buena costumbre de no insultarse". "Esto de gesticular me sorprende que venga de personas que son ediles del Ayuntamiento; agradecería que no calentárais más los ánimos", ha pedido.

En su intervención, Rodríguez ha reconocido que sí participó en Chamberí Zona 30, porque "hay que estar donde se deciden las cosas". "Lo defendemos y estamos al pie del cañón; nadie puede decir que no hemos estado", ha apostillado.

A pesar de que los socialistas coinciden en una ciudad más peatonalizada, Rodríguez ha afeado el corte al tráfico de Galileo, una operación que "se ha hecho mal". "Cuando ha empezado el proceso en el que había que empezar, no se ha consultado a los vecinos, y eso ha sido muy contraproducente", ha expresado.

Asimismo, ha hecho referencia a la gran cantidad de población mayor del distrito. "Han hecho el asunto de la pintura en calle, han puesto mobiliario urbano que deja mucho que desear, tercermundista, con bancos llenos de pintadas... zarrapastroso", ha criticado.

Después de que García Castaño haya asegurado que "no es un dato menor que el PSOE y la asociación El Organillo esté en contra", los socialistas de Chamberí han expresado su satisfacción porque el concejal-presidente "recapacite y abra un proceso de diálogo" después de hacerle "recapacitar".

"El PP ha hecho actuaciones como las que han hecho ustedes, y ahora todo está mal... deberíamos ser todos un poco más sensatos, y sentarnos a pensar en qué distrito queremos; el tráfico en Chamberí hay que arreglarlo de fuera adentro", ha animado. "Dijo que esta peatonalización era reversible, reviértala", ha concluido.