El Parlamento pide al Defensor que realice un informe sobre las decisiones municipales de cambiar de zona lingüística

El Defensor del Pueblo de Navarra elaborará un informe, a petición del cuatripartito, sobre la petición del Ayuntamiento de la Cendea de Cizur de pasar a la zona no vascófona, así como de las solicitudes de 43 municipios de pasar a la zona mixta, en este caso a petición oral de UPN y PPN en la reunión de la Junta de Portavoces del Parlamento de este lunes.

La propuesta del cuatripartito ha contado con el apoyo de PSN y con el rechazo de UPN y PPN. La petición oral de UPN y PPN ha sumado el voto del PSN, mientras que EH Bildu y Geroa Bai se han mostrado en contra y Podemos e I-E se han abstenido.

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha manifestado que "hay una persecución de todo aquel que no piensa como el Gobierno nacionalista" y ha criticado que el cuatripartito "quiera llevar al Defensor del Pueblo una posición que libremente adopta un municipio navarro" y lo que "decimos es que si se lleva esa habrá que llevar todas". "Es lamentable y deja muy a las claras lo que está pasando, que no se respeta a quien no aplaude al Gobierno", ha expuesto.

Según ha indicado, "no se puede que cuando un ayuntamiento adopta una decisión que no me gusta entonces lo llevo al defensor". "Me gustaría que se respetara la libertad de ese municipio -Cendea de Cizur- igual que se va a respetar la libertad de otros municipios, pero me da la sensación de que el cuatripartito no estará en ese escenario". Preguntado sobre la postura de UPN ante la petición de los 43 ayuntamientos que han pedido pasar a la zona mixta, ha comentado que se mostrará "en contra" y ha pedido una política lingüística "más seria".

El portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha indicado que la decisión del Ayuntamiento de la Cendea cuenta con "la oposición de 7 de los 8 concejos de la Cendea y que han solicitado ayuda a este Parlamento". "Tenemos dudas de si un pleno municipal puede restringir derechos reconocidos por la ley y también dudas de si la decisión municipal es acorde con la ley del Vascuence y con la Carta Europea de Lenguas Minoritarias", ha dicho.

"Esto ha provocado una reacción encedida de UPN y PPN, que dicen no entender esta solicitud de informe", ha expuesto Martínez, quien ha puesto de manifiesto que "luego ellos han pedido de forma oral que se solicite al Defensor un informe en el mismo sentido sobre los 43 ayuntamientos que han decidido pasar a la zona mixta". Según ha dicho, en principio "no nos posicionaremos a favor de una medida que restrinja derechos".

Desde EH Bildu, Adolfo Araiz ha indicado que "este tipo de peticiones hay que hacerlas por escrito y justificar" y ha explicado que "nuestra propuesta plantea un análisis sobre restringir derechos lingüísticos mientras que UPN y PPN piden informe sobre ampliación de derechos; los planteamientos son distintos, no es lo mismo ampliar que restringir".

A su juicio, "han querido aprovechar una situación de 'totum revolutum' que tienen sobre el euskera, pero no nos da mayor preocupación". "Al final es una decisión política la que se va a tomar, que compete a un Parlamento, ni siquiera a los plenos de los ayuntamientos", ha aseverado, para señalar que "estamos en contra de lo que sea dar pasas atrás de derechos lingüísticos".

Desde Podemos, el parlamentario Carlos Couso ha señalado que "no nos da ningún miedo pedir informes al Defensor, pero pedir informe por cada pueblo que vaya a moverse de una zona a otra es sobrecargar al Defensor y tendría que haber una causa justificativa como en el caso de Cizur al haberse manifestado 7 concejos en contra".

Tras señalar que hoy se han abstenido a la petición de UPN y PPN "por precaución", ha indicado que Podemos "respetará lo que salga del ámbito municipal".

La socialista María Chivite ha explicado que han apoyado pedir al Defensor del Pueblo informes relativos a la petición de algunos municipios de modificar su pertenencia a una zona lingüística de las tres que contempla la Ley Foral del Vascuence.

Según nos ha dicho, "estamos a favor de cualquier petición de informe al Defensor". "Nos parece bien que se pida informe sobre la decisión de la Cendea de Cizur pero hay partidos que se han posicionado en contra de los que piden otro informe por otro cambio de zona y eso es sectarismo". "No entiendo por qué para unos se está de acuerdo y para otros no", ha comentado.

La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha expuesto que "éste es uno de los temas más graves que se ha visto en Mesa y Junta". "En la solicitud de informe del cuatripartito piden, sin vergüenza, que el Defensor se pronuncie sobre si la iniciativa municipal de la Cendea de Cizur de pasar a zona no vascófona respeta los derechos lingüísticos de la ciudadanía y si se ajusta a la ley de Vascuence", ha criticado, para señalar que "esto nos parece de una radicalidad del euskera extrema".

"Hemos tenido que solicitar un informe sobre los ayuntamientos que piden lo contrario, ¿pero por qué para unos sí y para otros no? Eso sí es ser ultra, ser sectario, ser totalitario", ha indicado Beltrán quien ha calificado de "grave y esquizofrénico" lo expuesto por EH Bildu y Geroa Bai.

Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, ha indicado finalmente que "tiene sentido" la petición de UPN y PPN "pero se tiene que hacer por escrito como todas las demás y definiendo lo que se pretende".

Tras señalar que hay que "respetar la decisión de cada ayuntamiento, que son los que tienen que tomar decisión", ha indicado que votarán en contra de la salida del Ayuntamiento de la Cendea de Cizur de la zona mixta porque "7 de los concejos quieren quedarse en la zona en la que están".