Participa e IU acusan al Ayuntamiento de no hacer "nada" para evitar el desalojo del viernes en El Plantinar

Los grupos municipales de Izquierda Unida y Participa Sevilla han recriminado este miércoles al gobierno local de Juan Espadas (PSOE), que aún "no haya movido un dedo" para impedir el inminente desalojo previsto en la barriada de El Plantinar, donde el viernes, si no lo evita nadie, será desalojada una nueva familia de su vivienda.

Tanto IU como Participa han advertido en un comunicado conjunto de que "el tiempo pasa" y desde los servicios municipales "no ofrecen por ahora ninguna alternativa a la familia afectada". De modo que este matrimonio y sus dos hijos, uno de ellos menor de edad, se verían en la calle en breve y "sin una solución digna".

Ambas formaciones se preguntan "por qué el gobierno de Espadas permanece impasible, a pocas horas de que se ejecute el desalojo", y recuerdan que ésta es ya una situación que se repite "habitualmente".

Esta familia de El Plantinar, en concreto, debe algunas cuotas del alquiler al propietario, debido a sus problemas económicos, y tras un proceso judicial se ha decretado el lanzamiento para este viernes, como ya denunció públicamente a primeros de mes Izquierda Unida.

Este caso resulta "más sangrante aún" si se tiene en cuenta que el juzgado habría requerido el pasado 17 de marzo al Ayuntamiento que aclare qué medidas va a adoptar, ante lo cual, según las fuerzas de izquierda, "Espadas no ha respondido a día de hoy lo que piensa hacer y, una vez más, vemos como el protocolo anti desahucios nunca se aplica en Sevilla, dejando a las familias afectadas en total desamparo".

"El PSOE una vez más se comporta sin ningún tipo de escrúpulos ante el problema de la vivienda que existe en Sevilla. Agotan el tiempo y el sufrimiento de estas personas que no saben si desde el viernes se verán en la calle o si el Ayuntamiento les va a ofrecer una alternativa in extremis", insisten desde IU y Participa.

Ambos grupos políticos reprochan al gobierno de Espadas que "lleva casi dos años sin aplicar la mayoría de las medidas aprobadas en el Pleno para garantizar el derecho a la vivienda, ni ejecuta el presupuesto comprometido para hacer frente a la situación de emergencia habitacional que vive la ciudad".

"¿Dónde está el parque de viviendas para situaciones de emergencia social?, ¿por qué no se pone en marcha el protocolo anti desahucios firmado con los juzgados?, ¿por qué la Oficina Municipal de la Vivienda no sirve para encontrar soluciones para este tipo de casos?", se preguntan ambas formaciones.

En esta línea, IU y Participa denuncian que los avances logrados en Sevilla en materia de vivienda no se están materializando por la falta de voluntad política del gobierno de Espadas. "Ideas y proyectos no les falta, desde luego, porque tanto los diferentes colectivos en defensa de la vivienda digna, como ambas formaciones no les hemos dejado de trasladar propuestas en lo que va de mandato, pero no quieren aplicarlas", aseveran.

Para terminar, los dos grupos municipales han reclamado al alcalde que garantice una alternativa habitacional a esta familia de El Plantinar y evite así una nueva concentración a las puertas de su casa este viernes para impedir que estas personas se queden en la calle. "Espadas sigue de brazos cruzados ante el drama de los desahucios. ¿Hasta cuándo va a seguir así?".