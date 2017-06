Participa e IU apelan a Espadas ante el "brutal" desalojo y exigen que Cabrera no siga como edil de Seguridad

Etiquetas

Los grupos municipales de Participa e IU-CA en el Ayuntamiento de Sevilla han apelado este miércoles al alcalde, Juan Espadas (PSOE), ante el "brutal desalojo" sufrido por sus concejales y técnicos junto a varios de los trabajadores contratados intermitentemente entre 2013 y 2016 por la sociedad municipal Limpieza Pública y Protección Ambiental (Lipasam), en el marco de una protesta sorpresa protagonizada por dicho colectivo dentro del propio Ayuntamiento.

En unas declaraciones recogidas por Europa Press, el portavoz municipal de IU-CA, Daniel González Rojas, ha tachado de "inadmisible e intolerable" el mencionado desalojo, marcado según ha expuesto por la "violencia" y las "patadas". En ese sentido, ha preguntado "quién ha tomado la decisión" de ordenar el desalojo, pues según expone, el concejal de Seguridad, el socialista Juan Carlos Cabrera, alegaría que se ha tratado de "un error a la hora de dar la orden" y aludiría tanto a la Policía Local, como a la primera teniente de alcalde, Carmen Castreño.

En cualquier caso, Rojas ha reiterado que Cabrera debe "dimitir como delegado de Seguridad", avisando de que si él no renuncia y Espadas "no le quita" de tal puesto, "también él es responsable" de lo acontecido. "Cabrera no sirve para ser responsable de la Policía Local", ha insistido.

Susana Serrano, por parte de Participa, ha reclamado también "una respuesta" a Espadas, avisando de que el Ayuntamiento no es espacio para la "represión policial". "No damos crédito a lo sucedido", ha indicado reclamando la dimisión de Cabrera como concejal de Seguridad.

LOS EXEVENTUALES DE LIPASAM

Este colectivo, recordémoslo, celebra concentraciones diarias frente al Ayuntamiento, en demanda de que se les aplique la misma solución que a los miembros de la antigua bolsa de empleo de 2005 de Lipasam, quienes fueron declarados como trabajadores indefinidos no fijos por tiempo discontinuo y consolidaron su relación con la empresa y sus contrataciones, sin concurrir a la convocatoria de empleo promovida en 2013 para crear una nueva bolsa de empleo de peones, basada en un proceso selectivo previo.

Pero este miércoles la protesta fue trasladada al interior del Ayuntamiento, según ha relatado a Europa Press una de las personas que forman parte de este colectivo, "excluido" de las contrataciones eventuales de Lipasam, al ser canalizadas las mismas a través de los empleados declarados como indefinidos no fijos tras haber formado parte de la bolsa de empleo de 2005, que no habría contado con proceso selectivo, y la nueva bolsa de empleo de 2013.

Según esta portavoz del colectivo, aproximadamente sobre las 09,15 horas de la mañana, unos 14 o 15 miembros del colectivo accedieron al interior del Ayuntamiento, repartiéndose entre las dependencias de los grupos municipales de Participa Sevilla e IU-CA, que habían dado "cobijo" a estas personas dentro de la Casa Consistorial. Tras las reuniones celebradas con ambos partidos, sobre las 11,30 horas los miembros del colectivo se reunieron en las escalinatas del vestíbulo del Ayuntamiento, según esta portavoz, y allí comenzaron a celebrar un acto sorpresa de protesta, coreando sus consignas reivindicativas. La idea del colectivo, en ese sentido, era emprender un "encierro" dentro del Consistorio.

LA POLICÍA PIDE DISOLVER LA PROTESTA

A partir de ese momento, según narra esta portavoz y ha señalado igualmente a Europa Press la portavoz municipal de Participa, Susana Serrano, la Policía Local habría reclamado a los protagonistas de la protesta que disolviesen la misma, aspecto al que no habrían accedido. Después de solicitar nuevamente los agentes que los manifestantes depusiesen su actitud, según el relato de esta extrabajadora eventual de Lipasam y de Susana Serrano, el colectivo habría acordado con Participa e IU-CA regresar a los despachos de dichos grupos municipales. Y es que la idea inicial de la movilización, según los protagonistas de la misma, era comenzar un encierro dentro del Ayuntamiento.

Alguno de los agentes de la Policía Local, según su relato, habría puesto objeciones a la opción de que los manifestantes regresasen a las dependencias de los grupos municipales de IU-CA y Participa, toda vez que los agentes habrían ido agrupándose en torno a los manifestantes y los representantes de Participa e IU, entre los que figuraban los concejales de la formación morada Susana Serrano y Julián Moreno y los ediles de la coalición, Daniel González Rojas y Eva Oliva, así como otros miembros de ambas formaciones.

"MELÉ" PARA EXPULSARLES

El caso es que finalmente, y tras no mediar un acuerdo entre la Policía y los manifestantes respecto a cómo resolver la situación, los agentes habrían "rodeado" al grupo de extrabajadores eventuales de Lipasam y miembros de Participa e IU-CA, empujándoles hacia la puerta de salida a través de una "melé" que habría contado con "empujones, patadas y pisotones". "A mí me han roto la uña de un dedo del pié", se ha quejado Susana Serrano.

Así las cosas, tanto el colectivo de manifestantes como Participa e IU han criticado este desalojo "violento" del propio Ayuntamiento, reclamando ambas formaciones políticas la "dimisión" del concejal de Seguridad y responsable de la Policía Local, el socialista Juan Carlos Cabrera.