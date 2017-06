Participa e IU defiende que "no había ninguna razón" para el desalojo y piden "depurar responsabilidades"

Etiquetas

Participa Sevilla debatirá un posible "giro de 180 grados" en su estrategia y contempla "todas las posibilidades" a su alcance

Los grupos municipales de Participa e IU-CA han defendido este jueves que "no había ninguna razón" para que la Policía Local desalojase del Ayuntamiento de Sevilla a sus concejales y miembros, junto con los trabajadores contratados intermitentemente entre 2013 y 2016 por la sociedad municipal Limpieza Pública y Protección Ambiental (Lipasam), cuando estos últimos celebraban una protesta sorpresa dentro del Consistorio.

En declaraciones a los medios de comunicación con motivo de la nueva manifestación celebrada por el colectivo de extrabajadores eventuales de Lipasam, una protesta que ha contado con la asistencia de miembros de Participa e IU-CA, la portavoz de Participa, Susana Serrano, y su homólogo por IU-CA, Daniel González Rojas, han criticado de nuevo el mencionado desalojo. De hecho, por dicho aspecto han reclamado ya y han vuelto a pedir la dimisión o cese del socialista Juan Carlos Cabrera, como concejal de Seguridad.

Y es que los extrabajadores eventuales de Lipasam, Participa e IU-CA achacan al Gobierno local y la Policía métodos "violentos" en el desalojo acometido este pasado miércoles en el Ayuntamiento, donde el mencionado colectivo celebraba una protesta sorpresa con idea de iniciar un encierro, después de haber accedido al interior del edificio para reunirse con los ediles de las formaciones de izquierda.

Tras celebrar las citadas reuniones, y sin previo aviso, los extrabajadores temporales de Lipasam se concentraron en el vestíbulo del Ayuntamiento y comenzaron un acto de protesta, sin que mediase un acuerdo cuando los agentes de la Policía Local les pidieron que depusiesen su actitud. Tras ello, los manifestantes y los miembros de Participa e IU-CA fueron rodeados por la Policía Local y fueron paulatinamente arrinconados hasta la puerta principal del Ayuntamiento, donde finalmente fueron expulsados del edificio, en una actuación que según denuncian estuvo marcada por la "violencia, las patadas, empujones y pisotones".

CABRERA SE DEFIENDE

El edil de Seguridad, en ese sentido, alega que estos extrabajadores de Lipasam accedieron al Ayuntamiento con el argumento de mantener reuniones con IU y Participa, aprovechando tal extremo para trasladar al interior del Ayuntamiento las protestas que diariamente celebran frente al mismo. Además, señala que la actuación policial devino al no atender los manifestantes los avisos de los agentes para que depusiesen voluntariamente su actitud.

Susana Serrano, no obstante, ha defendido este jueves que se trataba de una "protesta espontánea y pacífica", ante la cual "no había ninguna razón" para el desalojo. "Nos echaron literalmente a patadas y empujones, estuvimos a punto de asfixiarnos", ha enfatizado, señalando la "gravedad" de la situación. Al respecto, ha expuesto que ha formulado una denuncia contra el propio Cabrera, a cuenta de las lesiones sufridas personalmente. "Tengo lesiones en el cuello y parte de la espalda y he perdido media uña" de un dedo de un pie, ha señalado.

PARTICIPA PREVÉ UN "GIRO DE 180 GRADOS"

"Esto no se puede consentir", ha enfatizado Susana Serrano, criticando que no se respetase supuestamente el "derecho" de los extrabajadores y los partidos a celebrar reuniones "libremente" en sus propias dependencias. "Nos están ninguneando", se ha quejado. Finalmente, ha avisado de que el próximo sábado, la asamblea de Participa Sevilla debatirá la idea de promover "un giro de 180 grados" en su estrategia ante los "incumplimientos" del PSOE y su ausencia de "escucha" a los colectivos. "Vamos a contemplar todas las posibilidades que tenemos en nuestra mano para cambiar la situación de este Ayuntamiento", ha aseverado.

Daniel González Rojas, de su lado, ha advertido de que "no es normal que la Policía desaloje a tres concejales, una diputada del Parlamento andaluz y un grupo de trabajadores que reivindican sus derechos". Por ello, ha pedido "depurar responsabilidades", señalando expresamente a Juan Carlos Cabrera, porque aunque él niegue "haber dado la orden" de desalojo, los agentes, en definitiva, "cumplen órdenes". "Cabrera es el responsable político", ha opinado, reclamando su "dimisión o cese".