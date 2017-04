Penadés anuncia su candidatura a la presidencia provincial del PP y reclama unidad "sin perder las formas"

Etiquetas

La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de La Font de la Figuera (Valencia), María José Penadés, ha anunciado este viernes su candidatura a la presidencia provincial del PP en la provincia de Valencia y ha pedido un "cambio" en el partido con un discurso encaminado a la "unidad": Un partido "sin roturas, sin fisuras y unido, adaptado a los tiempos, actualizado", todo "sin perder las formas". "Por eso me presento, porque soy capaz de cambiarlo, porque sé donde está la medicina", ha reivindicado.

En esos términos se ha expresado la que fue alcaldesa en la Font de la Figuera y miembro de la Ejecutiva Provincial, quien ha dicho que su intención es "presentarse como militante que es desde hace más de 20 años", y ha añadido que no busca "posicionamiento". Penadés ha apuntado que quiere un partido "ejemplar y modélico" que no pierda de vista los principios y la identidad del grupo y "siempre encaminados hacia la unidad", ha recalcado.

Por ello, ha indicado que el PP de Valencia lleva como "bandera" los estatutos y reglamentos que aprobaron en el Congreso Nacional, Penadés ha asegurado que trabajará para "devolver la confianza por la que tanto hemos luchado durante tantos años".

Por otro lado, Penadés ha expresado su voluntad de presentarse a la presidencia provincial con otro "cambio de atención desde la Diputación, otro tipo de gestión, muy diferente a la que estamos acostumbrados". En este sentido, ha asegurado que el militante demanda ese "cambio" y ella quiere estar a su "lado", porque "necesitan motivación, ser escuchados", ya que cada problemática en cada municipio es "la más importante y hay que tratarla como tal".

De esta forma, ha reforzado su discurso asegurando que la "única misión" de los diputados es atender "directamente" a los portavoces, alcaldes, presidentes locales y militantes, ya que ellos "son los que necesitan atención personalizada".

La candidata también ha puesto de relieve su experiencia profesional como asesora en la Federación Valenciana de Municipios y provincias (FVMP) durante 15 años, lo que le ha permitido "sensibilizarse con los problemas de los 542 municipios, así como el tiempo que fue alcaldesa de la Font de la Figuera, donde aprendió que, para ganar las elecciones hay que saber "escuchar, ser resolutiva y tomar decisiones importantes porque te juegas el futuro de quienes confían en ti", ha señalado. Como concejal, Penadés ha dicho conocer "de sobra lo que necesitan del PP" los municipios.

"UNIFICAR Y REFORZAR"

Igualmente, la 'popular' ha explicado que quiere "unificar, reforzar y tratar de no dar pié a que la gente y nuestros simpatizantes, afilados y militantes se cansen o se sientan incómodos", y ha abogado por trabajar "por y para las personas, ser resolutivos y atender a las necesidades de los valencianos".

A este respecto, ha recordado el Congreso Nacional del PP, que ha calificado de "participativo", por el gran número de enmiendas presentadas, y "consensuado" por el objetivo de "unificar criterios y participación, para que todos quedemos contentos", durante la elaboración de los documentos. "Principalmente en los estatutos y desde 'Génova' nos han tenido en cuenta cada una de nuestras enmiendas", ha apuntado.

Por todo ello, Penadés ha afirmado que su discurso "va encaminado a la unidad, cambios sin fisuras, con ideas y trabajo constructivo y eso solo se consigue escuchando a las bases, a los que me hacen sentirse representados en mi persona".

Así, ha reconocido que tener un partido como el suyo "ha costado muchísimo", ya que, han tenido que superar "grandes baches" y las personas "merecen que sigamos haciendo un esfuerzo". Personas, ha indicado, que han tenido que anteponer tiempo libre a la política antes que a la familia. "Eso es duro de reconocer", ha subrayado.

SUS APOYOS, "LOS MÁS IMPORTANTES"

Por otra parte, Penadés ha considerado en su discurso que sus apoyos "son los más importantes" y los que la motivan a "dar este paso". "Ellos son los de la mayoría de militantes de cada municipio de nuestra provincia que tienen voz y voto propio, con el mismo valor que el voto de la presidenta regional, presidente provincial o diputado", ha ilustrado.

Así, ha dicho que echa de menos "la atención directa a nuestros alcaldes y portavoces, ayudándoles durante cuatro años para que, cuando llegue el momento, ayuden a conseguir votos para su partido lo hagan convencidos de que deben hacerlo. Debemos estar al lado de la bases, de la militancia, la más olvidada y la que nos hace ganar en calidad y votos".

Por eso, su objetivo es dar apoyo "directo, personalizado" a cargos municipales que, a su juicio, "son los que están en la arena jugándonos nuestra honorabilidad, escuchando a nuestros vecinos con problemas cada día y buscando el voto casa por casa". De este modo, Penadés ha dicho que "es importante un apoyo sin condiciones", y proporcionar a todos asistencia jurídica, administrativa, de comunicación y asesoramiento.

"EN FRENTE SÓLO ME TIENE Y ME TENDRÁ LA IZQUIERDA"

"En frente solo me tiene y me tendrá esa parte de la izquierda que hace mal las cosas, que critica lo que luego ellos hacen, que denunciaban cuando están en la oposición pero que ahora no se aplican sus criterios a sí mismos", ha manifestado.

Al respecto, ha recordado que su grupo consiguió "imputar/investigar al alcalde de la Font de la Figuera que es de Compromis aliado con el PSOE, por prevaricación administrativa. Ese tipo de gente es la que me tiene enfrente", ha desafiado Penadés.

"Estoy segura de lo que hago y estoy segura que todos quienes se dedican a esta labor me entenderán y lo compartirán. Por eso tenemos la opción de elegir: Seguir como hasta ahora o cambiar las formas sin perder las formas", ha concluido la candidata a la presidencia provincial del PP en València.