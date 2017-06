Peñas afirma que la Feria era "una parte ínfima" de Gürtel pero con el mismo modus operandi: "Siempre había mordidas"

Etiquetas

El denunciante del caso asegura que su única relación con la Feria fue el puesto que le ofreció Correa para ser "su hombre de confianza"

El exconcejal del PP de Majadahonda (Madrid) que destapó el caso Gürtel, José Luis Peñas, ha asegurado este jueves que Feria Valencia era "una parte ínfima del universo Gürtel" y que "el modus operandi era idéntico en todas partes". "Al final, siempre había una mordida por parte del político o del partido político", ha afirmado.

En cualquier caso, Peñas ha insistido en que su conocimiento del funcionamiento de la entidad ferial en los años de la red Gürtel es "muy tangencial" y ha recordado que solo estuvo implicado por una conversación telefónica con el líder de la trama, Francisco Correa, en la que le ofreció trabajo para ser "su hombre de confianza en la Fira" y "llevarla por toda España", una oferta que rechazó porque se produjo en enero de 2008, tres meses después de la denuncia.

Así lo ha desvelado el ex 'popular' a preguntas de los grupos políticos en una breve comisión de investigación en las Corts Valencianes sobre la gestión de las instituciones feriales en la Comunitat. Peñas estaba citado para declarar el 20 de abril pero no acudió para asistir a la comparecencia en la Audiencia Nacional de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, también en el marco de Gürtel.

Durante sus intervenciones, el denunciante ha subrayado su escasa relación y conocimiento del funcionamiento de Feria Valencia, aunque considera que forma parte de la misma causa. "El Gürtel iniciado con mi denuncia. Luego están los trajes, la Feria o los casos en Madrid", ha manifestado.

LE OFRECIERON "UN PUESTO DE ALTÍSIMA RESPONSABILIDAD"

Sí ha reconocido que "el control de las empresas de Correa era total" y ha relatado la conversación telefónica de "poco más de cinco minutos" que mantuvo con el líder de la trama, quien le propuso "un puesto de altísima responsabilidad para llevar todo lo que fuera necesario", la feria de Fitur en Madrid "entre otras muchas cosas". "Me comentó que me iba a venir muy bien y que iba a tener un gran sueldo", ha asegurado, para más tarde añadir que le ofreció incluso el pago del alquiler en València o el del colegio de sus hijas.

Peñas ha recalcado que no supo qué político facilitaba este cargo que él no quiso y que, posteriormente, "se les ofreció a su medida a otras personas". "Ellos (Orange Market) hacían de todo: de empresa de contratación y aparte se llevaban los contratos de esta feria", ha aseverado.

"Todos trabajaban de la misma manera: tenían una empresa en València que les introducía y eso les permitía ampliar sus tentáculos, sustentados siempre en una íntima amistad o cercanía", ha dicho.

Para Peñas, esto demuestra que "las empresas de Gürtel siempre, donde caían, tenían unas empresas pantalla que gestionaban actos del partido político, del PP". Un "enganche" que les permitía, según él, "tener acceso a multitud de funcionarios, políticos y todo lo que se mueve en una administración". En este punto, ha recordado que Correa estaba "íntimamente ligado al expresidente Aznar".

A pesar de ello, ha matizado que no posee conocimiento sobre mordidas en el entramado de Feria Valencia, dado que su relación fue "al final finalísimo" de sus contactos con las empresas de la Gürtel. Y ha añadido: "Siempre había un precio de por medio, una comisión o un regalo".

El denunciante tampoco ha querido entrar en nombres de altos cargos del anterior Gobierno de la Generalitat Valenciana y se ha remitido a las grabaciones telefónicas que facilitó a la justicia sobre todo el caso y no en concreto de la Feria: "Una serie de políticos que tenían un acceso inmediato". Así, preguntado por los exdirectores Belén Juste o Carlos Vargas, ha reconocido que le suenan ahora pero que entonces "no tenía un conocimiento fehaciente".

"AFINIDAD TOTAL DE POLÍTICOS CON LA CÚPULA"

Como ejemplo de la "afinidad total que tenían los políticos con la cúpula" de la trama, José Luis Peñas ha rememorado que tuvo conocimiento de que a Álvaro Pérez --'El Bigotes', considerado responsable de la Gürtel en Valencia--, "le podían hacer director general (de RTVV) con la visita del Papa".

Preguntado por la relación del expresidente de Feria Alberto Catalá con los 'cabecillas' Correa y Pérez y si estos le facilitaban acceso directo con Presidencia del Consell, ha asegurado que "sin duda alguna: era evidente que podían llegar adonde quisieran". Y sobre si 'El Bigotes' habló de Feria Valencia con el líder de la trama, ha señalado que no lo recuerda porque "hablaron de tantísimas cosas". "La televisión, la regata, etc", ha rememorado.

De Correa, ha sostenido que "si ha declarado que ha llevado dinero de contrataciones del PP nacional a la calle Génova --sede del partido en Madrid--, sin ninguna duda habrá llevado dinero a alguna otra calle de otra ciudad de España".

El exconcejal ha puntualizado que éste y el resto de detalles que ha aportado en la comisión proceden solo de su memoria porque "desde entonces" no ha vuelto a "repasar las cintas". "No me gusta ser ventajista. Me gusta declarar con los recuerdos", ha manifestado.

Finalmente, inquirido sobre si considera que se podría calificar de trama de corrupción la gestión de la anterior administración valenciana en la que la Feria entraría en su paraguas, Peñas ha contestado: "Decir que no es ridículo, sin ninguna duda".

COMISIÓN BRONCA CON CRÍTICAS DE PASTOR (PP)

La comisión --en la que Ciudadanos no ha formulado ninguna pregunta y PSPV y Compromís le han agradecido su "valentía"-- ha estado marcada por un ambiente bronco entre José Luis Peñas y el diputado del PP Fernando Pastor, que ha sido llamado al orden en varias ocasiones por interrumpir la comparecencia para pedir que se centrara en Feria Valencia y que se centrara en hechos y no en "hipótesis".

El denunciante ha recalcado al 'popular': "No tengo que demostrar nada, vengo a dar mi testimonio. En esta comunidad hay excargos del PP ya condenados. Hablando por lo 'bajini' y haciendo gestos y soplidos, usted ha retratado lo que ha sido el PP durante muchos años: la prepotencia absoluta".

"SUFRIENDO AL PP 14 AÑOS"

En la misma línea, a preguntas de los periodistas al término de la comisión, Peñas ha denunciado que lleva "sufriendo al PP más de 14 años" aunque entiende que ha sido "lo más neutral posible". "La realidad es una papeleta para determinados partidos, pero es lo que hicieron y causaron al pueblo valenciano. Lo que dicen los modernos: el karma existe y ahora les viene de vuelta", ha zanjado, para apuntalar que "una comisión no es un tribunal".

Por otro lado, cuestionado por cuándo supo el líder de la trama de su denuncia, ha asegurado: "Correa no supo nunca que yo le denuncié hasta que le detuvieron y en la cárcel se enteró. Pensaba que había sido un colaborador suyo, una persona cercana a él. Nunca pensó en mí".