A Pleno este jueves la petición de PSOE y C's de una comisión de investigación sobre la limpieza en la capital

El Ayuntamiento de Cádiz celebra a partir de las 9,30 horas de este jueves un Pleno extraordinario para abordar la propuesta conjunta de los grupos municipales de PSOE y C's de creación de una comisión de investigación sobre la ejecución del contrato de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria de la ciudad de Cádiz.

Asimismo, tal y como se incluye en el orden del día, la propuesta de los dos grupos de la oposición incluye la reprobación pública de la gestión del concejal delegado de Medio Ambiente, Manuel González Bauza (PCSSP).

La petición fue registrada por PSOE y Ciudadanos a raíz de diferentes informaciones referentes a una denuncia por presuntas irregularidades interpuesta ante la Fiscalía por varios trabajadores de la empresa concesionaria de limpieza.

El gobierno local (PCSSP y GCC) indicó en su día que no tiene "nada que temer" en relación a dicha sesión plenaria, asegurando que no se opondría a que se abran comisiones de seguimiento sobre el servicio de limpieza de la ciudad porque no tiene "nada que ocultar".

En cualquier caso, advertía a la oposición de que lo que encontrará es "una cita con los tribunales" si lo que se "esconde" tras la comisión de seguimiento y el Pleno extraordinario es "una acusación hacia el concejal de limpieza, Manuel González Bauza, sin ningún tipo de pruebas para hacerle un juicio sumario".