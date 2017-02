El Pleno elimina los nombres franquistas de las calles

Etiquetas

El Pleno del Ayuntamiento de Ramales ha aprobado por unanimidad el cambio de nombre de varias calles en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica La decisión se abrió a la participación vecinal a través de una urna colocada en las oficinas municipales, donde el equipo de Gobierno, formado por PSOE y PRC, ha ofrecido durante varios días la posibilidad a todo aquel que lo deseaba de votar por el nuevo nombre de los espacios públicos.

La decisión se abrió a la participación vecinal a través de una urna colocada en las oficinas municipales, donde el equipo de Gobierno, formado por PSOE y PRC, ha ofrecido durante varios días la posibilidad a todo aquel que lo deseaba de votar por el nuevo nombre de los espacios públicos.

El alcalde de Ramales, César García, ha señalado que desde el equipo de Gobierno el cambio ha querido hacerse "con el mayor consenso posible, escuchando las propuestas y el voto de los ramaliegos, con un amplio consenso y eliminando próximamente la simbología franquista de nuestro pueblo".

García ha añadido que "en un asunto como este no caben enfrentamientos ni acciones maximalistas, no caben críticas estériles y enfrentamientos que no llevan a ninguna parte. Lo que se busca es la convivencia en democracia sin homenajes a quienes no creían en ella", añade.

JAVIER ROTAECHE, HIJO ADOPTIVO

Por otro lado, el Pleno aprobó también por unanimidad la propuesta de nombrar a Javier Rotaeche hijo adoptivo del municipio. Rotaeche ha sido presidente del club y de la Escuela de Mountain Bike Ramales durante 25 años, llevando el nombre del municipio por las diferentes pruebas en las que participa el club en Cantabria y en España, con campeones como Alba Fernández Rozas, Fernando San Emeterio, Sara Ortiz, Alberto Sainz y Zoe del Moral, entre otros.

Otro de los logros conseguidos por el Club Montain Bike Ramales es el desarrollo de etapas de nivel nacional en Cubillas, lo que permite acoger en Ramales a clubes de toda España y personalidades del mundo de la bicicleta, recibiendo siempre felicitaciones de las federaciones de Cantabria y España por la buena organización.