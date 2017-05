El Pleno insta al equipo de gobierno de PP a no bloquear el metro a Civil y a cumplir con lo firmado

Etiquetas

De la Torre lamenta que la Junta ha decidido emprender el tramo "bajo su exclusiva responsabilidad" y asegura que "respetamos la legalidad"

El metro de Málaga ha hecho de nuevo parada en el pleno del Ayuntamiento a través de cuatro mociones, de las que ha salido adelante, entre otros, instar al equipo de gobierno a que no bloquee la ejecución de las obras del trazado en superficie al Hospital Civil, declarado de interés metropolitano, y desbloquearlo a cambio de un plan de inversiones para el distrito, además de que se cumpla lo firmado por el alcalde, Francisco de la Torre, en el protocolo de intenciones suscrito en 2013.

El alcalde ha explicado la postura del equipo de gobierno en cuanto a la abstención del PP en relación con los puntos que trataban el metro al Civil, "tratando de ir en ese camino de respetar la legalidad". Además, en relación con la colaboración activa para que puedan empezar las obras, que estaba en uno de los puntos de la moción de Málaga para la Gente, ha señalado que no colaborará "activamente en inicio de las obras que la Junta ha decidido emprender y ejecutar bajo su exclusiva responsabilidad y competencia", sin "contar con la opinión de este Ayuntamiento".

"Nos vamos a abstener porque la Junta ha decidido unilateralmente hacer las obras, y la declaración de interés metropolitano hace que no compete a nosotros el posicionarnos sobre un proyecto que el Gobierno andaluz ha dicho que va a ejecutar sí o sí", ha sostenido.

Pese a ello, y con la abstención del PP, han salido adelante los puntos de las mociones presentadas por PSOE, Ciudadanos y Málaga para la Gente, en la que, entre otros, pedían el plan de inversiones y que se respete lo firmado.

Eso sí, también se ha aprobado, tras moción urgente de los 'populares', y apoyada por Ciudadanos al aceptar el proponente una enmienda, pedir a la Junta "mantener en la agenda política y técnica" el trazado original pactado en el convenio suscrito con el Ayuntamiento en 2003 en el que llegaba soterrado hasta la plaza del General Torrijos; justificando el interés metropolitano, además de instar a la Junta a estudiar la viabilidad, tal y como se recoge el convenio de 2003, de ampliación del metro al Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) y que se haga una auditoría para, según el alcalde, "dar luz y transparencia sobre el tema que es complejo".

De la Torre, que ha sido crítico con la gestión y con la "falta de lealtad" de la administración autonómica, ha defendido que el PP trae la moción para "aportar elementos de reflexión", para "refrescar" y con una posición "constructiva", por lo que "queremos ponerlo sobre la mesa y que se acometa el trazado original del convenio pactado". Ha señalado, además, que por parte del Ayuntamiento "no hay ni un solo incumplimiento y no se puede decir lo mismo de la Junta".

"Siempre hemos colaborado, respetado el interés público", aludiendo, además, a lo que ha pasado en Sevilla y el entorno: "queremos que se haga igual; no se puede penalizar a Málaga". Es más, ha considerado que parece que hay "dos andalucías: La de Málaga, --que se trata-- con dureza y la del Guadalquivir, con flexibilidad", ha lamentado.

DEBATE TENSO

Un debate especialmente tenso en algunos puntos, sobre todo en los que la oposición defendían sus argumentos, ya que ha habido numerosas interrupciones por parte de los vecinos que se oponen al metro en superficie por el distrito Bailén-Miraflores.

Durante el debate, De la Torre ha hecho un recorrido histórico por el proyecto, lamentado que se ha hecho "muchos cambios" sin contar con el Ayuntamiento, que suponen retrasos.

Ha criticado de nuevo los seis años de retraso en el tramo Renfe-Guadalmedina, que llevan tres años parados, pese a que ya se anunció su pronta licitación y también ha aludido, en cuanto al tramo hasta el Civil, que éste cuenta con la oposición de los vecinos y que ya se dejó claro que también debía de hacerse si el transporte público, en referencia a los autobuses, sale potenciado y no afectado.

Por su parte, el edil socialista ha sido especialmente crítico con De la Torre al que ha dicho que se ha convertido en el mito griego de Medusa: "Todo lo que usted ve lo acaba empantanado, convirtiéndolo en piedra, todo lo que toque lo acaba en el fango de la inoperancia", recordándole el acuerdo firmado y preguntándole si "le ha pasado igual que a Mariano Rajoy, que no entiende su letra, porque está firmado por usted".

"Usted se ha convertido en el flautista de Hamelín, tocando la flauta del populismo y lleva a Málaga a un abismo sin retorno y lo pagan los malagueños", le ha advertido. "Está en un punto de aquello de que para lo que me queda en el convento, me cargo la ciudad de Málaga", a lo que De la Torre le ha pedido que "cuide sus expresiones, no sea grosero y maleducado".

También Brenes le ha dicho que "es un alcalde que está en retirada y toma medidas, de las cuales no está midiendo las consecuencias". Al respecto, De la Torre ha afirmado que "estoy aquí ejerciendo de alcalde, y mientras este ejerciendo de alcalde, y tengo salud aceptable, voy a ejercer mis tareas con sentido de servicio a la ciudad, al bien común y respetando la legalidad y nadie puede tener temor porque se respeta la legalidad".

El portavoz municipal de Ciudadanos, Juan Cassá, ha dicho que hay que sacar el metro "de la insoportable confrontación", por lo que "ha llegado al momento de exigir el cumplimiento de lo firmado", agregando que la factura "es ya insoportable y no queremos que las generaciones futuras paguen los platos rotos".

"El mensaje es claro: es el momento de hacer el metro al Civil y compensar a un barrio que lo necesita", ha dicho, dejando claro que la de Cs "es una propuesta en la que todos ganan". También ha defendido que cuando se hacen consultas "hay que escuchar a todos los malagueños y no sólo a una parte", defendiendo no acabar en los tribunales porque "la imagen de la ciudad queda por los suelos", abogando por "la estabilidad", que da el pacto firmado "entre Cs y De la Torre".

Por su parte, el portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorilla, ha dicho que bloquear el metro al Civil afectaría al bolsillo de los malagueños. "Usted --De la Torre-- no puede hipotecar a Málaga con ese incumplimiento", ha señalado, recordando que el debate "no parte de cero, parte de la situación de ahora mismo", defendiendo que muchas ciudades lo tienen y "funciona a las mil maravillas". "El bloqueo y la oposición de usted al metro en superficie es una mentalidad trasnochada", ha criticado.

Ysabel Torralbo, portavoz de Málaga Ahora, ha dejado claro que está en contra del proyecto del metro en su conjunto, que es "especialmente costoso" y en su intervención ha criticado tanto a la Junta como al Ayuntamiento y ha dicho que la postura es "no seguir bloqueando".

Por su parte, el concejal no adscrito, Juan José Espinosa, ha calificado también de "desastrosa" la gestión y le ha recordado a De la Torre que, además, está su firma "en el fracaso" del metro.

En segundo turno, De la Torre ha defendido que el Ayuntamiento siempre busca el interés general de la ciudad y "buscando el cumplimiento de la legalidad y siempre en cumplimiento de la legalidad", pidiendo a la oposición que "no planteen situaciones de riesgo que no van a existir en este Ayuntamiento en cuanto a repercusiones económicas", ha concluido.