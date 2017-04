Pleno insta a Estado a mejorar y ejecutar medidas de protección acústica en SE-20, en especial en Pino Montano

Etiquetas

El Pleno de Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado por unanimidad la moción socialista para instar al Ministerio de Fomento a la adopción de medidas de protección acústica en el trazado de la Ronda SE-20, en especial en las proximidades de la calle Garrochistas del barrio de Pino Montano, de limpieza y acondicionamiento de sus taludes y para el mantenimiento adecuado de esta vía mientras no sea recepcionada por el Consistorio hispalense.

La delegada del Distrito Norte, Myriam Díaz (PSOE), señala que la SE-20 se ha convertido en una carretera que soporta "gran tráfico" de la ciudad, especialmente el pesado, en esa zona de la ciudad, "estando a pocos metros de los pisos de los vecinos, que padecen ese ruido y contaminación acústica". Recuerda que el entonces alcalde, Juan Ignacio Zoido (PP), firmó con la ministra de Fomento, Ana Pastor, un convenio en el que se recogía una inversión de 13 millones, donde se recogían diversas actuaciones, entre ellas en la SE-20.

"Pero no se ha movido ni un ápice la intención de cumplir el convenio ante una carretera saturada, con falta de acondicionamiento y mantenimiento. No fue un buen convenio porque no solucionaba los problemas existentes y no se contemplaban demandas vecinales como acabar con el ruido o la mejora del talud existente", recalca.

La concejal del PP María del Mar Sánchez Estrella ha defendido el acuerdo firmado con la ministra de Fomento, Ana Pastor, en 2015, tras el protocolo firmado en 2012, para la mejora de la zona. "Esos terrenos de San Nicolás tendrán que desarrollarse más pronto que tarde, aunque ya no esté Ikea", añade, aunque reconoce que la Administración "es lenta" a la hora del desarrollo de espacios, afirma que "si se llevan diez años esperando no es por culpa de Zoido y de Pastor". Sin embargo, considera que "echar la vista atrás no da solución a los vecinos" y aboga por trabajar para que salga adelante.

El portavoz de Cs, Javier Millán, ha rememorado lo vivido con el proyecto para San Nicolás Oeste y la entonces instalación de Ikea, con las "promesas incumplidas de Zoido, que tomó el camino fácil de no revisar el proyecto, desestimar la construcción de la SE-35 y cuatro días antes de las elecciones firmar el acuerdo con el Estado para lograr esos accesos", pero afirma que ahí están los resultados de aquello, con "el norte que perdió la conexión, Ikea salió corriendo y ni un céntimo invertido para la SE-20", mientras que "tampoco se ha acondicionado la Supernorte". "Sevilla no puede seguir perdiendo oportunidades y Espadas ha de exigir el cumplimiento del acuerdo", recalca.

La edil de Participa Sevilla Cristina Honorato también insta al resto de partidos, no sólo al PP, a que se incluyan enmiendas en los presupuestos estatales para cumplir lo pactado, pidiendo soluciones inmediatas para los vecinos. Plantea una modificación del convenio que pase por llevar a cabo la conexión de Macarena Norte, conectando la SE-20 con la SE-30 para que "la Supernorte se convierta en esa vía que en principio iba a ser el paso territorial norte y que la ronda Urbana Norte deje de cumplir esa función".

La concejal de IU Eva Oliva se ha mostrado partidaria de acometer estas medidas para "mejorar la vida de unos vecinos que continúan sus reivindicaciones al respecto". "Las medidas que se toman están siendo ineficaces. Exigimos al PP que cumpla, pero también al PSOE que cumpla lo acordado", agrega, viendo "inactividad" para resolver estas situaciones.