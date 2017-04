El Pleno rechaza solicitar la dimisión del edil de Seguridad por el conflicto de los bomberos

Etiquetas

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha rechazado, tras el voto de calidad del alcalde, Francisco de la Torre, solicitar la dimisión del concejal de Seguridad, Mario Cortés, y del director general de Recursos Humanos, Carlos Gómez-Cambronero, en relación con el conflicto de los bomberos que llevan unos 130 de encierro, están en huelga indefinida y este pasado domingo salieron a las calles arropados por miles de personas.

Asimismo, de la moción urgente de Málaga para la Gente ha salido adelante exigir el cumplimiento de los acuerdo plenarios sobre la reclasificación, la regularización de la jornada y la actualización del reglamento interno, así como que el equipo de gobierno se siente a negociar. Por unanimidad ha sido aprobado también exigir al equipo de gobierno el aumento de los medios materiales, vehículos o parques, entre otros.

En representación de los bomberos, Juan Antonio Jiménez ha dicho al equipo de gobierno que "no están atrapados por el conflicto", están "enfrentados", reiterando que "esta huelga no es ilegal, es legal y legitima porque es un derecho". "Este conflicto se arreglará con o sin usted -- a De la Torre-- porque es justo para y necesarios para los bomberos de Málaga".

Por su parte, el portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha valorado "la unidad" de los bomberos con el tiempo transcurrido del conflicto, insistiendo en que sus reivindicaciones son "el pro de la seguridad de los malagueños" y pidiendo que no se les criminalice.

Asimismo, ha lamentado que la "cerrazón" del PP y la falta de sensibilidad, no con los bomberos, sino con las reclamaciones y la respuestas hostiles como la apertura de expedientes, que no hace sino recrudecer el conflicto". "A qué espera el equipo de gobierno para sentarse a negociar", ha preguntado, volviendo a criticar la "nefasta gestión" del conflicto. "Ustedes no están atrapados están enrocados, encabezonados y están encambronados con este tema", ha sostenido.

"Cuando se negocia no hay vencedores ni vencidos es bien común por ambas partes", ha afirmado Zorrilla, al tiempo que ha añadido que "desde inicio conflicto se han dado situaciones de emergencia que han puesto en evidencia los medios que hacen falta".

Por último, le ha dicho a De la Torre que "cada vez tengo el convencimiento de que el equipo de gobierno intenta quemarlo a usted", advirtiendo de que "no encontrara delfines en su grupo encontrara pirañas que se lo quieren comer".

El concejal de Seguridad, Mario Cortes, ha indicado que ve a la oposición "feliz y contenta aprovechando los conflictos que el Ayuntamiento tiene para atacar a De la torre y al equipo de gobierno", pero ha advertido de que "flaco favor le hacen a los bomberos". "Si realmente quieren que el conflicto se acabe dejen de politizar el conflicto".

A su juicio, los motivos de la huelga "no son la seguridad de los bomberos", reiterando que "lo que piden es competencia exclusiva del convenio colectivo". Además, ha añadido que la huelga es "ilegal".

Por último, ha señalado que "yo me sentaré el mismo día que terminen las movilizaciones". "Si hoy terminan las movilizaciones esta tarde me siento y queda mucho en lo que trabajar", ha incidido.

CRITICAS A LA GESTIÓN DEL CONFLICTO

"Esto es un conflicto más porque tenemos un alcalde en retirada, ni Limasa, ni bomberos, ni Astoria y Victoria no se solucionan mientras que no haya otro grupos que gobiernen y gobiernen de verdad", ha afirmado, por su parte, la portavoz socialista, María del Carmen Moreno, que apoya las "justas" reivindicaciones de los bomberos.

Asimismo, ha considerado que el alcalde "no puede permitir que se encone un conflicto que Málaga no se merece", que "el colectivo está de encierro, en huelga y usted no hace nada", pidiendo que se tiendan puentes y propuestas para salir de esta situación. También, como ha recordado, "este deterioro no es flor de un día".

La portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, ha recordado que los bomberos "ponen su vida por delante y ponen su vida en riesgo", por lo que se merecen "respeto".

Además, ha señalado que es "preocupante" la "incapacidad" del equipo de gobierno de no solucionar los problemas, instándole a que "sino es capaz de solucionar el conflicto, a lo mejor tiene que pensar que es hora de jubilarse".

Por su parte, el viceportavoz de Ciudadanos, Alejando Carballo, ha dicho que "no nos cansamos de decir que se sienten a negociar" y "desatascar la situación" por lo que su grupo ha votado en contra de solicitar la dimisión de Cortés.

Ha considerado también que las reclamaciones del colectivo "son justas", por lo que está en parte a favor de la moción en cuanto a que se adopten los acuerdo de pleno y exigir los medios humanos y materiales.

El edil no adscrito, Juan José Espinosa, ha vuelto a denunciar la "mala gestión del equipo de gobierno" con los bomberos, pidiendo "voluntad política de sentarse a negociar". "El conflicto es político desde el minuto uno, se trata de que ustedes intentan privatizar y deteriorar los servicios públicos", ha concluido.