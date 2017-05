Estañ (Podem) reivindica la pluralidad y autonomía de su proyecto en medio de "continuistas" y "pablistas"

Etiquetas

Pone en valor que han sido los únicos capaces de sumar a varias corrientes y califica con un 6 el trabajo realizado por Montiel

El candidato de 'Marea per Aprofundir el Canvi' a la Secretaría General de Podem, Antonio Estañ, ha destacado que el proyecto que lidera representa la pluralidad, la democracia interna y la autonomía respecto a Madrid con gente "de aquí, que conoce el territorio", situándose entre dos candidaturas, una "continuista" con la dirección actual en la Comunitat y otra con un respaldo de Podemos estatal.

En una entrevista concedida a Europa Press, Estañ (Callosa de Segura, 1987) ha puesto en valor que dentro de su candidatura hay personas que se identifican con Pablo Iglesias, con Íñigo Errejón o "con nadie", como es el caso de los anticapitalistas, pero todos "tienen muy claro que la nueva fase del partido tiene que ver con cómo desarrollar el proyecto estatal aquí, con la gente de aquí y con conocimiento del territorio". Y eso, "aparte de decirlo, hay que practicarlo", ha advertido.

Estañ --que se disputará la dirección con la diputada Fabiola Meco (Més Morat, Més Podem) y la senadora Pilar Lima (Obrint Podem)-- ha subrayado que ellos han sido "los únicos capaces de sumar" a otras corrientes (Marea Valenciana y Profundización Democrática) y eso es "bastante importante", siempre bajo dos premisas fundamentales: la renovación respecto a la dirección actual para mejorar la democracia interna y la autonomía política respecto a Madrid.

Esos ejes, que admite se repiten desde todas las opciones, "pasan por no reproducir aquí esos debates que se han tenido en el estatal y que tenían un cariz madrileño".

Preguntado sobre qué ha ocurrido para que las tres candidaturas que finalmente concurren no llegaran a acuerdos, ha indicado que con Marea era "más fácil" porque compartían los principios de renovación y la apuesta por una autonomía "en serio", mientras que con la de Fabiola Meco había diferencias ya en el diagnóstico del trabajo hecho hasta la fecha, dado que están "más conformes", y además "su apuesta política no es la misma", como tampoco el método que han seguido para elaborar su candidatura.

En el caso de la candidatura de Pilar Lima, ha recordado que 'Aprofundir' defiende que la mejor forma de desarrollar el proyecto es "desde el territorio, con gente que conozca la organización y la política valenciana", y la forma en que han construido su candidatura "ha hecho complicado llegar a acuerdos". Además, en los documentos "no se ha visto un reconocimiento de la especificidad de la política valenciana, sino una traslación de lo que aparecía en Madrid".

"Pero lo hemos intentado, hemos conseguido sumar; nos hubiera gustado que fuera con más, pero la democracia es elegir entre distintas opciones", ha remarcado.

CERCANÍA TRAS UNA ETAPA "CENTRALISTA"

El diputado en las Corts ha defendido esa apuesta por la autonomía de Podem en el marco de una estrategia de federalización para dar mayor protagonismo al ámbito local y autonómico, con una mayor implantación en los municipios y las comarcas, tras una etapa en la que ha primado la línea estatal, con un Podemos que "ha sido centralista tanto en su visión como en su organización", respondiendo a las convocatorias electorales nacionales.

El hecho de que los líderes de Podemos a nivel nacional no estén teniendo presencia en el debate valenciano es, a su juicio, "positivo para que tengamos un debate de política valenciana", pese a que reconoce que "sí parece que hay un apoyo más o menos explícito a una candidatura". No obstante, ha incidido en que "es una cuestión de cultura democrática de Podemos respetar los procesos de cada territorio" y ha recordado: "Pablo Iglesias es el secretario general de todos".

En su opinión, fue un error de la actual dirección en la Comunitat posicionarse con una línea concreta porque los debates, tal y como se daban en Madrid, no respondían al contexto político valenciano y "no tenía sentido reproducir ese conflicto". Así, dado que ha habido una cercanía con Íñigo Errejón, Estañ ve "lógico" que Iglesias acudiera menos que este a la región, aunque ha recordado que se desplazó en campaña y también su vida es "más atareada".

MONTIEL, APROBADO CON UN 6

Preguntado por la nota que pondría a Antonio Montiel como secretario general y síndic de Podem, Antoni Estañ le califica con un 6 porque, reconociendo "la dificultad" de empezar en un partido que nace de cero, "no ha sabido gestionar bien los recursos puramente humanos de la organización, no ha integrado bien la diversidad y en la tarea más política no hemos conseguido marcar agenda ni visibilizar los problemas que aún existen en la Comunitat".

Sobre su futuro como portavoz, ha afirmado que esta decisión la tomará la nueva directiva y ha hecho hincapié en que "todo el mundo es necesario en Podemos" y hay que ver la diversidad "en positivo".

No obstante, ha remarcado que "la portavocía en las Corts tiene que ser coherente con la línea política que lleve a partir de ahora, habrá que ver el perfil más adecuado pero sin que esto signifique que no haya más voces". La idea "no es centralizar esa sindicatura, sino tener distintas voces en una visión de partido mucho más plural".

Estañ ha asegurado que "no hay riesgo de ruptura en ningún sentido" pero sí habrá "una estrategia más colectiva de la que había anteriormente" con un proyecto de Podem que el grupo parlamentario deberá desarrollar, desde la perspectiva --ha insistido-- de que "todo el mundo es válido y necesario".

"Siempre y cuando el debate sea leal y productivo, es fundamenta para que avance (Podemos); si no, estaremos reproduciendo una organización de ordeno y mando" como en otros partidos", ha indicado.

"NO QUEREMOS REVENTAR EL BOTÀNIC"

El candidato asegura que una de las primeras acciones que planteará si resulta elegido es la realización de una auditoría ciudadana del Acord del Botànic, consciente de que hasta ahora la tarea propositiva y de fiscalización "no se ha hecho todo lo bien que se podía", para que sea la gente y no los partidos la que diga si se están cumpliendo los objetivos marcados.

Tras esa auditoría, ha avanzado, debería mantener una reunión con Ximo Puig y Mónica Oltra, aunque ha aclarado: "Nuestro objetivo no es reventar el Botànic, es que el Botànic sea un instrumento útil".

Además, a nivel interno, su acción iría encaminada a impulsar un debate sobre feminismo, crear un Consejo Territorial para dar voz a las comarcas, desarrollar una portavocía coral y paritaria, para repartir las voces y en el marco de la cual él querría ser "más un coordinador general que secretario".

Respecto a qué pasará el día después de que se conozcan los resultados, Antonio Estañ ha aseverado que si gana se pondrá a trabajar inmediatamente, formando un equipo y asumiendo responsabilidades colectivas, y si no gana estará donde se le necesite". "Y a seguir con la labor que he hecho hasta ahora, o más", ha zanjado.