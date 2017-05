Podemos Andalucía invita a IU a romper con el PSOE en los gobiernos locales

Etiquetas

Podemos Andalucía ha presentado este jueves un documento en base al que quiere comenzar a cimentar la construcción de un "bloque de cambio" de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales, tanto con IU como con otros agentes sociales, en el que invita a IU a romper con el PSOE en aquellos municipios en los que cogobiernan para poder llegar a un acuerdo electoral pues "será difícil montar operaciones unitarias si IU sigue gobernando con los socialistas".

El secretario político de Podemos Andalucía, Jesús Rodríguez, ha presentado dicho documento, titulado 'El marco de la unidad política en Andalucía: Podemos hacia un bloque de cambio', y ha defendido que para llegar a acuerdos les gustaría que IU "fuera totalmente independiente en cada rincón de Andalucía" porque al PSOE-A "no se le puede meter en el bloque del cambio" y "no es recuperable para ninguna operación de cambio en este país".

Y es que, como pauta básica para la construcción de ese bloque, el documento establece que "nunca" gobernarán con el PSOE, ni en Andalucía ni en ninguna ciudad andaluza, y que de darse alguna "rara excepción", debe aprobarse por el Consejo Ciudadano Andaluz (CCA) para no quedar fuera de Podemos. "Cualquier acuerdo con otra fuerza del cambio debe ser para fortalecer un proyecto independiente del PSOE", argumenta Podemos.

Así, también recoge que Podemos no permitirá "ni por activa ni por pasiva" que el PP pueda llegar a los gobiernos, ni tampoco "su marca blanca, Cs". "Podemos será dique de contención para el PP ni formará cogobierno en ningún caso con el PSOE-A", ha apostillado el secretario político de Podemos Andalucía.

No obstante, Rodríguez ha explicado que aceptarán el apoyo del PSOE para alcanzar las instituciones pero, insiste, no formarán gobiernos juntos y quieren que se conformen "candidaturas independientes del PSOE" porque Podemos no ha nacido para "ser la pata que necesita el PSOE para completar su aritmética electoral ni para ser sus cómplices".

Jesús Rodríguez ha explicado que el objetivo es la construcción de un bloque político, social y electoral que sea mayoritario y aspire a gobernar Andalucía y sus municipios superando al PSOE en todos los procesos electorales, y que además "trascienda" a la confluencia que Podemos e IU protagonizaron en las pasadas elecciones generales con Unidos Podemos, que se vio "insuficiente para generar una mayoría alternativa".

"Podemos Andalucía debe ponerse al frente del intento de construcción de un bloque político/electoral, preparando el terreno para las próximas andaluzas y municipales y cortocircuitando las operaciones de cálculo interesado de convocatorias anticipadas propias del aparato del PSOE-A", añade.

El referido documento, además de ser trasladado a IU, ahora se enviará a los círculos y los consejos ciudadanos municipales para que en un mes pueden elevar sus enmiendas a las coordinadoras territoriales y, de ahí, pasará al Consejo Ciudadano Andaluz, donde será debatido y votado en el primer fin de semana de julio.

MUCHA SINTONÍA CON MAÍLLO

En este debate, Rodríguez ha apuntado que la relación con IU requiere una reflexión y una acción "más importante", lo que se hace más fácil a cuenta de la reflexión que la formación de izquierdas está teniendo tras haber formado parte del Gobierno andaluz de la mano del PSOE-A.

Las reflexiones en ese sentido dejan claro, a juicio de Podemos, que entienden que el balance de esa legislatura "fue negativo" y por lo tanto, ha agregado, deben huir de ser "subalternos ni cómplices del PSOE-A". Ha explicado que no cree que la IU que lidera Antonio Maíllo sea "rehén del PSOE" sino que, como Podemos, "aspira a construir una mayoría nueva en Andalucía" y por eso serán con los primeros con los que se sienten a debatir.

En este sentido, ha avanzado que ya se han reunido con Antonio Maíllo sobre este respecto y que hay "mucha sintonía" siempre "cada uno respetando los tiempos de sus discusiones internas". "No nos dijeron nada de romper los gobiernos locales pero hay encuentro en cómo construir una alianza en clave autonómica para disputar la Junta a Susana Díaz en las próximas andaluzas", ha añadido.

Tras explicar que la construcción de un bloque de cambio también implica "una nueva gramática política", el secretario político de Podemos Andalucía ha insistido en que el objetivo es "formar un bloque de cambio para que quede claro que somos alternativa a los dos partidos que han gobernado hasta ahora, el PP pero también el PSOE".

"SE ANTICIPA" A LA DIRECCIÓN ESTATAL

De otro lado, y sobre la opinión de este asunto que tiene la dirección estatal liderada por Pablo Iglesias, Jesús Rodríguez ha señalado que "hay sintonía de fondo" y ha aclarado que "la política de Andalucía la decide el CCA, no tenemos que pedir permiso".

En opinión del dirigente andaluz, al dar este paso, Podemos Andalucía "se anticipa" a la que será la forma de actuar del partido porque "la línea política es similar".

Además, desde Andalucía piensan que para trascender a la confluencia "hay que empezar ya" porque sino "acabaremos como Unidos Podemos, que no tuvo todo el resultado que esperamos, que era al menos el sorpasso al PSOE". "Para cambiar la aritmética de este país nos tenemos que poner a trabajar ya", ha zanjado.

AMPLIAR LA RAÍZ DE UNIDOS PODEMOS

Así las cosas, Rodríguez ha explicado que con este documento persiguen salir de la "situación de impasse" en la que, a su juicio, los poderes políticos y económicos están "intentando normalizar la precariedad y que los retrocesos iniciados en la crisis no sean reversibles". "Hay que frenar ese sentimiento y canalizar las expectativas de cambio", ha defendido.

Y es que, como ha explicado, "a pesar de ese intento constante por buscar la resignación, hay indicios de que el cambio sigue estando en la mentalidad de una parte importante de la gente", cuando también se ha referido a las primarias del PSOE para advertir de que si bien "no hay ninguna esperanza en ninguna de las facciones del aparato socialista, hay militantes del PSOE que piensan que hay que sumar en el bloque del cambio, esa es nuestra gente también".

De lograr llegar a acuerdos, concurrirían a las próximas elecciones en una coalición electoral, aunque Rodríguez ha señalado que la forma política está por definir porque no buscan solo la suma con IU sino "algo dinámico y atractivo que atraiga a mucha gente que no está encuadrada políticamente". Además, ha dicho que probablemente cambiará de nombre porque "ampliaría la raíz de Unidos Podemos".

También se refiere el documento a las listas para explicar que la formación morada trabajará en un nuevo documento ético y de criterios de conformación de las mismas desde el punto de vista organizativo y político y que el proceso se pondrá en marcha en la primera reunión del CCA tras el verano. Se elaborará un documento que incluya los criterios económicos y la limitación de mandatos que defiende Podemos.