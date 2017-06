Ramos pide a la CHT "que tome decisiones" para que Talavera tenga agua en "cantidad y calidad"

Etiquetas

El alcalde de Talavera de la Reina, Jaime Ramos, ha reivindicado ante el presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, Miguel Antolín, que tome "decisiones" para que el Tajo a su paso por la ciudad tenga "agua en cantidad y calidad.

"Estamos teniendo muchos problemas con el río este año y con una plaga de mosquitos que es molesta y afecta a la hostelería", ha dicho Ramos, tras la reunión que ha mantenido con Antolín, tras la cual ha reiterado la necesidad que tiene la ciudad de agua.

"Pedimos a la CHT que liberen más agua para que se vea beneficiada Talavera. Nosotros apostamos por lo nuestro y nunca me he puesto de perfil a la hora de reivindicar agua. La situación está para tomar decisiones", ha subrayado el regidor, que ha pedido a Antolín "que sea sensible con Talavera" y su necesidad de agua.

En la reunión con el presidente de la CHT también participaron técnicos de Sepes para abordar aspectos técnicos de una reparcelación "y dar salida a la segunda fase de Torrehierro. "Estamos deseando poner en marcha para tener suelo industrial en Talavera", ha dicho.

CANSADO DE LOS QUE HACEN POLÍTICA CON EL AGUA

El alcalde ha dicho estar "cansado" de los que hacen política con materia de agua, por eso ha calificado de "deleznable" la postura que está adoptando el Grupo Municipal Socialista en el Consistorio talaverano, "que se está descolgando", cuando el alcalde de Talavera se ha puesto de acuerdo con las alcaldesas de Toledo y Aranjuez "que no son de mi partido".

"Los socialistas están creando una polémica estéril en este asunto y está haciendo una interpretación torticera de la realidad", ha condenado el alcalde, que ha recordado que en el pleno se aprobó en una moción recurrir el Plan de Cuenca, "que es lo mismo que recurrir los trasvases", para lo que el Ayuntamiento nombró letrado y procurador y se presentó un recurso contencioso-administrativo. En octubre de 2016 hubo una propuesta para que el Consistorio se sumase al recurso que presentaba la Junta ante un "tritrasvase que es cómo se llamó aquello".

El alcalde ha apuntado que cada vez que aprueba una moción en pleno que implica a otras administraciones, "se ponen a su disposición y les remiten la moción. "Nadie nos ha contestado, por lo que difícilmente nos podemos sumar a un recurso del que solo tenemos conocimiento por la prensa. Sacar esto de contexto y decir que en Talavera no recurrimos ningún trasvase es hacer una política muy cortoplacista y que no dice la verdad", ha indicado.

"Estamos recurriendo todo el procedimiento y no es una postura fácil, sino valiente", ha subrayado el regidor que también ha afirmado que la solución del agua no es judicial "pero puede ayudar a dar soluciones políticas, y todo lo demás son polémicas estériles".