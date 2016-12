Reglamento de Foros Locales, que "da más poder a los vecinos", se aprueba como superación de consejos territoriales

Etiquetas

Murgui defiende que los Foros no pueden caer en el error de convertirse en un "pleno bis" y ha pedido "no tener miedo a los vecinos"

El reglamento orgánico de los Foros Locales se ha aprobado este viernes en el Pleno de Cibeles con los votos a favor de Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos como superación de los Consejos Territoriales y presentándose como el reglamento que "da más poder a los vecinos", como lo definió el delegado de Coordinación Territorial y Asociaciones, Nacho Murgui, en declaraciones a Europa Press. El PP ha votado en contra.

"Los vecinos van a tener más poder, más posibilidades de proponer, de influir, de condicionar las políticas municipales y pedir cuentas a los responsables políticos. Significa que abrimos un poquito más el Gobierno local a los vecinos de los distritos", ha argumentado Murgui.

Los acuerdos que salgan de los Foros Locales tendrán carácter referencial para los concejales de distrito. Sus participantes podrán llevar hasta tres proposiciones a cada uno de los once plenos que se celebran al cabo del año y elevar propuestas directamente a consulta ciudadana en sus distritos, además de a los propios concejales. Podrán participar asociaciones y vecinos a título individual siempre que sean mayores de 16 años, no como sucedía hasta ahora en los Consejos Territoriales.

Murgui ha puesto el acento en la posibilidad de elevar hasta tres proposiciones por pleno, un cambio sustancial con respecto a lo que ha habido hasta ahora con los Consejos Territoriales: con estos últimos se podían presentar ocho propuestas al año, a razón de dos en las cuatro sesiones previstas, y ahora con los Foros Locales se pasará a 33, con las tres que podrán presentarse en las once sesiones plenarias anuales.

Nacho Murgui ha defendido en el Pleno que los Foros no pueden caer en el error de convertirse en un "pleno bis" reproduciendo la rivalidad de los grupos. No se debe hacer "un uso sectario" de los mismos y sí "asumir con cariño" las propuestas que de ellos emanen. "Que no tengamos miedo a los vecinos", ha pedido el delegado porque el camino no es el del miedo sino el de "abrir las instituciones".

"Como reglamento es el más avanzado que hay en el Estado español, el que más poder da a los vecinos", subrayó el delegado de Coordinación Territorial de Madrid en una entrevista con Europa Press. En el Pleno el edil ha defendido que con este reglamento se "avanza en la democratización, en la descentralización y en la apertura de puertas para que las voces de los vecinos se oigan y se tengan en cuenta y para que la Administración sea un poco de todos".

Los Foros Locales se pondrán en marcha en todos los distritos en el mes de febrero. Será el primer reglamento orgánico aprobado por el gobierno de Manuela Carmena, honor que comparte con el de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción.

'SÍ' POR REPRESENTANTES DEL 58% DE LOS MADRILEÑOS

Los Foros Locales han recibido luz verde por parte de Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos, es decir, han sido "aprobados con los representantes del 58 por ciento de los votos de los madrileños". Esto, en su opinión, eleva el nivel de legitiminación desde el punto de vista de la representación política y se encuadra en el discurso escuchado desde algunas filas de la oposición, que trata de contraponer lo participativo con lo representativo.

"Aquí queda desactivado porque lo participativo está refrendado por los representantes del 58 por ciento de la población en términos representativos", subrayó el concejal.

En el reglamento orgánico de los Foros Locales se hace una mención especial a la horizontalidad de sus funciones, esencial cuando surjan dudas sobre la interpretación de esta norma. Cuando eso ocurra, la interpretación se hará en base a unos principios generales que orientan hacia la "autonomía, la horizontalidad, la promoción del consenso y la inclusión". "Va a ser un reglamento menos partidista y sectario porque el peso de los partidos está muy corregido", ha asegurado el concejal desde el Palacio de Cibeles.

Nacho Murgui ha aplaudido el largo del proceso que ha desembocado con el consenso de tres de los cuatro grupos de la Cámara, con hasta siete borradores tras escuchar tanto a partidos políticos, como a vocales vecinos y, por supuesto, al tejido asociativo. Sumado a un prolongado periodo de información pública de 56 días, con aportaciones que "muy mayoritariamente han ido mejorando el texto". Han sido aprobadas 59 enmiendas para 28 artículos.

"No es el reglamento que hubiéramos hecho nosotros solos. Todos hemos cedido y aportado cosas y por eso el resultado es mejor", ha defendido el delegado. La portavoz de Ciudadanos en el área de Participación Ciudadana, Silvia Saavedra, ha definido el aprobado como "un buen reglamento y un buen instrumento para la vida de los madrileños".

La edil ha llegado incluso a alabar la "actitud abierta y dialogante" de Murgui, de la que ha pedido que tomen ejemplo sus compañeros de Ahora Madrid, después de aceptar diferentes enmiendas para alcanzar un "reglamento de consenso". Sobre el reglamento en sí ha dicho que "no es algo peligroso, no sustituye a la democracia representativa".

El socialista Ramón Silva ha aplaudido los Foros Locales como superación de los Consejos Territoriales aprobados por el Ayuntamiento presidido por Alberto Ruiz-Gallardón y que "no funcionaban", con alguna excepción, por "falta de voluntad política del PP".

Algunas de las enmiendas del PSOE aprobadas tienen que ver con la presencia de los vocales vecinos en la comisión permanente del Foro local, con voz pero sin voto; la ampliación del número de sesiones ordinarias, que pasan de dos a tres, o la necesidad de crear un registro de las personas acreditadas ante cada foro.

REGLAMENTO DE PLENOS DE DISTRITO

El concejal del PP Percival Manglano ha coincidido en que "había que cambiar los Consejos Territoriales" pero no con este reglamento sino con "un modelo que haga más participativos los plenos" de distrito. El edil ha echado la vista atrás exponiendo algunas de las propuestas que pasaron por los distintos borradores, no incluidas en el texto definitivo, que podrían llevar a los Foros Locales a convertirse en "plenos de distrito paralelos" dentro de un "ataque a la democracia representativa".

Manglano ha aplaudido que el PSOE "haya sacado músculo" y Ahora Madrid "ha tenido que plegarse" con sus enmiendas. Una de las enmiendas del PP que no ha salido adelante es que los participantes en los Foros jurasen o prometiesen la Constitución. "Finalmente llegan al compromiso de respetar la normativa vigente", ha indicado el concejal del PP, que ha lamentado la actitud de Ciudadanos. "Se nos podemiza Ciudadanos", ha apostillado.

Murgui le ha contestado que ahora toca modificar el reglamento de los distritos en un proceso de las mismas características del empleado en los Foros Locales ajustándose no sólo a la mayoría del Pleno de Cibeles sino que cuente con la opinión de asociaciones y vecinos.