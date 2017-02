Ribó confía en "llegar a un acuerdo" con el PSPV para instalar una placa del 15M en la plaza del Ayuntamiento

Etiquetas

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha expresado su confianza en que el Gobierno local podrá "llegar a un acuerdo" para aprobar la instalación de una placa conmemorativa del 15M y la Primavera Valenciana en la plaza del Ayuntamiento, después de que presentara una moción para ello y el grupo municipal socialista pidiera estudiarla. En cualquier caso, ha subrayado que el sentido de esta señal "no es de lucha contra ningún gobierno, sino de indignación con el sistema en general que provoca problemas".

Ribó se ha expresado en estos términos a preguntas de los periodistas este jueves tras un acto en el consistorio. La moción fue impulsada por Alcaldía en la pasada Junta de Gobierno Local como un homenaje al movimiento de los 'indignados' de mayo de 2011 y ha sido retirada para "seguir estudiándola".

Con todo, el primer edil ha negado la existencia de problemas entre las tres formaciones que integran el equipo de gobierno --Compromís, PSPV y València en Comú-- y ha recordado que "no es la primera moción que se presenta y que alguno de los grupos dice que tiene problemas o no la ve clara", si bien ha reconocido que él la planteo "pensando que no habría problemas".

Sobre el sentido de la propuesta, Ribó ha insistido en que "no se plantea con un sentido histórico de una lucha contra ningún gobierno, sino como un tema que se ha producido aquí, en Nueva York (Estados Unidos) y en muchos sitios" e "independientemente de las formas y los partidos políticos en el Gobierno". "En Nueva York hay o había hasta hace poco una 'plaza de los indignados' y ha habido manifestaciones de este tipo", ha ejemplificado.

"Quiero resaltar este carácter de indignación más que contra un gobierno contra un sistema general que, de alguna manera, provoca muchos problemas en la gente joven que no encuentra trabajo o en la falta de estabilidad y de vivienda", ha recalcado, para subrayar que "en ningún momento es una crítica al Gobierno (central), sino contra un sistema que a veces no da una respuesta rápida".

De cara a su aprobación, el primer edil ha expresado su opinión de que el Ejecutivo municipal llegará a un acuerdo: "No sé cuándo pero no es algo sustancial. Vamos a trabajarlo".

NO PLANTEA EL CAMBIO DE NOMBRE

Joan Ribó ha resaltado la importancia de instalar esta señal o rótulo conmemorativo porque "de alguna forma, el 15M y la Primavera Valenciana son señales de que la sociedad se estaba quejando y comenzaba a cambiar tras una serie de problemas".

"Es importante resaltarlo en esta plaza porque tuvo un simbolismo", ha reivindicado, aunque ha bromeado que "aunque algunos la llamaron la 'plaza del 15M', eso no lo vamos plantear, evidentemente".