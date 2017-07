Ribó no descarta una reordenación de concejalías tras la marcha de Peris

Etiquetas

El alcalde de València, Joan Ribó, no descartar acometer una reordenación de concejalías tras la dimisión del hasta ahora portavoz de València en Comú Jordi Peris, con quien ha destacado que trabajaba "muy bien". No obstante, ha señalado que con la entrada de Podemos con más fuerza en València en comú, el Govern de la Nau "no tiene por qué funcionar peor".