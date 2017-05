Ricardo Cabezas admite que "no es posible" impulsar la moción de censura en el Ayuntamiento de Badajoz

Etiquetas

Acusa a Fragoso de haber "trabajado para cargarse a Ciudadanos", cuya portavoz "se adscribe al Partido Popular"

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha admitido este lunes que "no es posible impulsar" la moción de censura que había planteado contra el alcalde, Francisco Javier Fragoso, porque "ha cambiado el escenario político" en la corporación municipal.

En cualquier caso, Cabezas ha considerado que ha "merecido la pena" porque "ha servido" para que el equipo de gobierno "comience a gobernar" y para "retratar a mucha gente".

"No es posible impulsar la moción de censura pues ha cambiado el escenario político en el Ayuntamiento de Badajoz, ahora hay tres grupos políticos en el consistorio pacense y no cuatro", ha afirmado Cabezas, para quien el Grupo de Ciudadanos "desaparece por absorción", ya que su exportavoz, Luis García-Borruel, "pasará a concejal no adscrito" y la actual portavoz de la formación naranja, Julia Timón, "se adscribe al Partido Popular".

"De facto ya es así", ha dicho Ricardo Cabezas, que ha insistido en que Timón "ficha" por el PP pero "falta conocer el coste del traspaso" en el marco de una, en su opinión, "operación de eliminación de un grupo político" que ha tachado de "una forma de corrupción que despliega el Partido Popular tras 22 años alimentando al régimen".

Ricardo Cabezas ha considerado además "evidente" que "algo muy grave ha ocurrido en este ayuntamiento y el PSOE no callará ante lo que pase" en una rueda de prensa en la que ha recordado que la denuncia presentada por él mismo y su grupo por los presuntos cobros irregulares en los poblados se ha admitido a trámite.

Acerca de dicha denuncia, ha afirmado además que cree que se ha pedido información al secretario municipal para que "corrobore" o "confirme" el informe de la tesorera en el que dije "no" tener "constancia de ningún tipo de ingresos en este ayuntamiento en relación a todas la actividades que se estaban realizando en las pedanías y que están denunciadas y con pruebas".

"HA MERECIDO LA PENA"

En su intervención, el portavoz socialista ha defendido que "por supuesto que sí" ha "merecido la pena impulsar" una moción de censura en el consistorio de la capital pacense, dado que, en su opinión, "ha servido" para que el equipo de gobierno del PP "se ponga las pilas y comience a gobernar tras año y medio vagueando".

También ha agregado que al ayuntamiento "le ha sentado bien la moción de censura" y que en el PP "deben reconocerlo" porque "ha servido para retratar a mucha gente", sobre lo cual ha reconocido que "retratar era también lo que buscaba impulsar esta moción" y que ello "se ha conseguido a la perfección".

"Ha servido para conocer a un alcalde que dijo que estaba muy tranquilo, pero que se puso como un loco ante el anuncio de impulsar una moción de censura, que ha estado durante meses descompuesto, desquiciado, colérico, expulsando bilis y odio", ha expuesto Cabezas sobre Fragoso, acerca del cual ha criticado además que "ha reaccionado como un energúmeno", "ha perdido los papeles" y "ha resultado amenazante y faltón, dispuesto a todo para seguir en el sillón".

"PODER" DEL PP EN BADAJOZ

Acto seguido, ha sostenido que el anuncio de impulsar una moción de censura "ha servido" para conocer "cómo se las gasta el PP en esta ciudad" y para "palpar" el "poder que despliega" dicha formación política "en todos los frentes para frenar y desacreditar una legítima moción de censura sólo por ir en contra de los intereses económicos del PP en esta ciudad y de su red clientelar".

En relación a Fragoso ha detallado además que "no se ha cansado" desde diciembre de 2016 "de interferir, influir, instigar, de poner en jaque el sistema democrático torpedeando y haciéndose con el control de otro partido", así como que el regidor, "antes que cumplir los acuerdos" entre PP y Cs y de "ser coherente y cumplir con su palabra, ha trabajado para cargarse a Ciudadanos", algo que ha tildado del "camino más corto" para que el PP "vuelva a gozar de la mayoría absoluta".

RECORRIDO DE LA MOCIÓN DE CENSURA

Sobre la mencionada moción de censura, Ricardo Cabezas ha reconocido que, tras los resultados de los comicios electorales de mayo de 2015 y el acuerdo entre PP y Cs para que Fragoso fuera alcalde, el PSOE "siempre tuvo claro que si se daban unas determinadas circunstancias estaba obligado a impulsar una moción de censura", que, a su juicio, "siempre ha sido algo legítimo y democrático y sin tener mayoría el PP el PSOE debía intentarlo".

Asimismo, ha considerado que, pasado un año, Fragoso "tenía serios problemas con la gobernabilidad de la ciudad" y al "parón municipal en muchos frentes" se sumaban los "desacuerdos" con Ciudadanos, así como que, tras la "ruptura" de las relaciones entre los dos concejales de Cs con el PP, el equipo de gobierno "ha ido como pollo sin cabeza, ni reconociendo errores, ni admitiendo críticas" y realizando "chapuzas" como el carril bici de Sinforiano Madroñero o en el cruce de la BA-20.

Para Cabezas, en diciembre de 2016 el PSOE no tenía "contemplado ninguna moción de censura" pero "tiene constancia de los contactos de Fragoso con dirigentes de Ciudadanos a nivel regional e incluso a nivel nacional", cuando el alcalde "observa que esta situación es incorregible y que se le ha ido de las manos".

Así, ha aseverado que desde diciembre de 2016 Fragoso "busca desestabilizar a Ciudadanos desde fuera del ayuntamiento" y ha tachado de "falso" el hecho de que Francisco Javier Fragoso haya que "él no es de inmiscuirse en la vida de otros partidos".

De igual modo, ha señalado que el impulso de la moción de censura se aprobó por unanimidad de los nueve concejales socialistas el pasado 28 de enero y que "a esas alturas" sabían que contaban "con el apoyo de Podemos y de Ciudadanos", quienes les demandaban "tomar la iniciativa ante una situación de ingobernabilidad en el ayuntamiento" y "respetar la hoja de ruta de cada uno de ellos ante sus militantes y ante sus partidos".

Finalmente, Cabezas ha dicho que, tras recibir el 18 de febrero "vía libre" del PSOE regional para negociar la moción de censura, presentó su programa de gobierno al portavoz de Podemos Recuperar, Remigio Cordero, que "días después recibe el respaldo de su partido" y el 23 de marzo a García-Borruel, que "ve con buenos ojos el proyecto" pero "pide tiempo y seguir su hoja de ruta ante su partido para hacer que prospere la moción".

Sin embargo, ha lamentado, el 24 de abril y "justo un mes después de esa reunión" Borruel "es destituido como portavoz del Grupo Ciudadanos", acerca de lo cual ha apuntado que su "sustitución" ha sido un "daño colateral" porque "lo peor" ha sido que se haya "procurado dar un giro de 180 grados al posicionamiento de Ciudadanos hasta convertirlo en una marioneta del Partido Popular"; un "cambio radical" que "demuestra" que la moción de censura "iba por buen camino".