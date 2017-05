Robe Iniesta renuncia a la subvención del Ayuntamiento de Plasencia para su concierto del 7 de julio

Etiquetas

El alcalde de Plasencia (Cáceres), Fernando Pizarro, ha anunciado que el cantante Robe Iniesta, el fundador y líder de Extremoduro, ha renunciado a la subvención de casi 42.000 euros que había aprobado el consistorio para la celebración del concierto previsto en la localidad dentro de su gira en solitario el próximo 7 de julio.

Según ha destacado Pizarro, el cantante, natural de la localidad, "ha hablado con su promotor" para evitar el desembolso de las arcas municipales en un "gesto que le honra". Por ello, el Ayuntamiento de Plasencia colaborará con el concierto "con ciertos materiales como el escenario" según el alcalde, pero que "no será un coste tan alto como el de la subvención".

De la misma manera el alcalde ha recordado que hay una acuerdo para dedicarle al cantante una de las calles de la ciudad "pero que Robe no quiere, dice que eso de que le dediquen calles en vida, no le gusta" motivo por el que los azulejos con la dedicatoria de la calle están ya en posesión del Ayuntamiento de Plasencia, pero de momento no se han instalado respetando la decisión del artista.