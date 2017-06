Rodríguez (PSPV): "En este momento no tiene ningún sentido apoyar otro candidato que no sea Ximo Puig"

Etiquetas

El presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, encargado de conducir la campaña de Ximo Puig para ser reelegido secretario general del PSPV, ha defendido este jueves que "en este momento no tiene ningún sentido apoyar otro proyecto que no sea el del presidente de la Generalitat", dado que "no hay una realidad orgánica y una realidad institucional" sino que "hay una realidad, la de lo que pasa en la calle".