Rovira: "El gobierno de Ensenyat es el del Día de la Marmota porque despertamos siempre en el día anterior"

El portavoz del PP en el Consell de Mallorca afirma que la gestión en la institución es de "sometimiento absoluto" a Francina Armengol

El portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Mauricio Rovira, ha abierto este jueves el turno de intervenciones en la segunda jornada del Debate de Política General de la institución insular denunciando el "inmovilismo" del gobierno que preside Miquel Ensenyat, que ha calificado como "el del Día de la Marmota porque despertamos siempre en el día anterior".

También ha criticado la "incapacidad" del presidente del Consell quien "ayer se equivocó haciendo un discurso de proyectos de futuro cuando los proyectos e inversiones los repite cada año. Dos años después aún los esperamos. Veremos cuántos anuncia el año que viene", ha dicho.

En este sentido, ha lamentado el "gobierno afónico de los que se presentaron como la voz de los sin voz en su compromiso con las personas" y ha apuntado a la gestión del IMAS, "al que acaban de arrebatar 5,7 millones de euros para gastos del Consell y un total de 14 millones en dos años, a la Renta Básica "que se han negado a gestionar" o a las entidades de menores, "que han sufrido más de un año de incertidumbres e inestabilidades".

POLÍTICA DE RODILLO

En su intervención, el portavoz popular ha apuntado que "Ensenyat no escucha la voz de la gente ni de la oposición, actúa con falta de diálogo, transparencia y política de rodillo y vive de la inercia de un Consell saneado por el PP", por cuyo futuro "no mira" ya que su intención "es engordarlo, sobredimensionarlo y disparar el gasto.

Respecto a las "invitaciones al consenso" manifestadas por Ensenyat, Rovira ha dicho que son "muy cínicas y un insulto a la inteligencia" y ha puesto como ejemplo "el fiasco de la Diada" o el anuncio de crear una empresa pública para gestionar la ITV.

También se ha mostrado preocupado por el ofrecimiento de consenso respecto al Plan Director de Residuos, los PIAT, los cambios en el Plan Territorial o el Plan Director Sectorial de Comercio "porque no aceptarán nuestra opinión en nada".

FALTA DE SENSIBILIDAD

Rovira ha reclamado "sensibilidad y acierto" en materia de patrimonio y, especialmente, del patrimonio mundial de la Serra de Tramuntana sin "una verdadera y real campaña de promoción, sólo autobombo en prensa". Sobre este aspecto, ha apuntado que "mientras el presupuesto del Consell ha crecido un 15% el del Consorci Serra de Tramuntana ha bajado un 10%".

En materia de Medio Ambiente, ha expresado su preocupación "porque no sabemos nada del nuevo Plan Director, las medidas para mejorar el reciclaje o el sistema de recogida orgánica pero sí de los 500.000 euros que piensan gastarse en dos estudios sobre las concesiones de Mac Insular y Tirme".

Asimismo, Rovira se ha mostrado crítico con la política de Cooperación Local, donde "copian y pegan sin previsión a largo plazo, tomando decisiones cuando los problemas ya han llegado". En este sentido, ha recordado que faltan ayudas "para redes de agua potable y alcantarillado, caminos y carreteras municipales o instalaciones deportivas", entre otras necesidades.

Por eso, no ha dudado en recordar que "no hay mejor cooperación local que apoyar a los ayuntamientos y ustedes no lo han hecho al abandonarlos frente al Govern" en el reparto de los fondos de la ecotasa.

SOMETIMIENTO ABSOLUTO DE ENSENYAT

Sobre este aspecto, ha dicho que las relaciones con la presidenta del Govern, Francina Armengol, "son de sometimiento absoluto" y ha reclamado "seriedad" a Ensenyat "a la hora de reclamar los 125 millones de deuda que nos debe el Govern y que ayer volvieron a anunciar aunque el balance actual es la nada".