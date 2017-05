Rus dice que ha "ayudado a muchas personas" pero "nunca" ha favorecido a nadie y que tiene ganas de "aclarar las cosas"

Etiquetas

El expresidente de la Diputación de Valencia e investigado en el marco del caso Imelsa, Alfonso Rus, ha asegurado este miércoles que "nunca" ha favorecido a nadie. "He ayudado a muchas personas, pero favorecer nunca a nadie", ha destacado el exdirigente 'popular', quien ha asegurado que no declarará en la comisión de investigación sobre los centros de personas mayores del Grupo Savia en las Corts porque no sabe "de qué va".