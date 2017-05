Rus dice que el expediente de la residencia de Xàtiva era "impoluto" y que como alcalde sólo lo firmó

Etiquetas

En la comisión de las Corts que investiga la adjudicación de plazas residenciales dentro del modelo de accesibilidad, especialmente al grupo Savia -participado por la familia Cotino- ha indicado que su obligación como alcalde era que la ciudad tuviera una residencia en pleno siglo XX y todo el expediente está firmado por el secretario y por la intervención.

"Se han hecho las cosas perfectas porque los funcionarios eran perfectos", ha dicho el expresidente provincial, que ha indicado, ante las preguntas de los grupos sobre el proceso por el cual se cedió una parcela municipal para esa residencia o sus relaciones con los responsables de las distintas consellerias, que "siempre ha tenido muy buenas relaciones con todos".

Tras asegurar que no sabía "ni qué era Savia", ha indicado que "si hubiera habido tanta connivencia" con el exconseller Juan Cotino la residencia se la habría quedado esa empresa y no Gerocleop: "No tenía connivencia ni con uno ni con otro".

"He tenido relación con el PP, con el PSOE, con Compromís, con todos los que han querido hablar conmigo", ha asegurado, aunque ha indicado que era tarea de los concejales ir a las consellerias.

Así, el exdirigente ha hecho hincapié en que nunca ha tenido que ver "ni con residencias, ni con colegios ni con nada, los técnicos son los que trabajan y valoran" porque los alcaldes lo que hacen es firmar: "El director de orquesta es el director, pero no toca el clarinete ni el trombón, yo era el director de orquesta y sabía que en Xàtiva hacía falta una residencia".

Sobre las cuestiones técnicas del expediente, ha insistido en que son los técnicos quienes los elaboran y él, "por desgracia", sólo estudió cuarto de reválida. En todo caso, ha remarcado que se "vanagloria" de que finalmente se construyera esa residencia tras un proceso por el que pasaron varias empresas y que ha calificado como "un valle de lágrimas".