MADRID. SÁNCHEZ MATO INSINÚA QUE EL TC ANULARÁ LAS IMPOSICIONES DE MONTORO A LOS AYUNTAMIENTOS IGUAL QUE SU 'AMNISTÍA FISCAL'

El delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, aventuró este martes que la 'amnistía fiscal' de 2012 “no va a ser la última” de las medidas del ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, que se demuestren “inconstitucionales”, en tácita alusión a las imposiciones de estabilidad presupuestaria a los municipios, que el Gobierno municipal madrileño ya ha recurrido a los tribunales.Sánchez Mato se pronunció así en la rueda de prensa que ofreció junto al concejal presidente de Villaverde, Guillermo Zapata, para ofrecer el nuevo Centro para el Empleo y la Economía Social del distrito a las iniciativas sin ánimo de lucro de fomento de la inserción sociolaboral que quieran establecerse en este edificio.El delegado aprovechó una pregunta sobre la moción de censura de Unidos Podemos que se debate hoy en el Congreso de los Diputados para acusar a Montoro de “dictar normas que se demuestran inconstitucionales” y vaticinar que la de la 'amnistía fiscal' de 2012, desautorizada por el TC la pasada semana, “no va a ser la última” que se declare ilegal.El área del Gobierno municipal que dirige Sánchez Mato mantiene un contencioso con el Ministerio tras obligarle éste a dejar inmovilizados 238 millones del presupuesto de 2017 para compensar el exceso sobre la regla de gasto en que incurrió el Ayuntamento en 2016.El Consistorio ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid un recurso, de momento admitido a trámite, en el que discute la interpretación de la regla de gasto por la que Hacienda obliga a municipios con superávit como Madrid a no aumentar su gasto social por encima del crecimiento previsto en todo el Estado para el ejercicio. En el recurso, solicitó también la suspensión cautelar de la orden de no disponer de esos 238 millones.Ni Sánchez Mato ni Zapata se apartaron de la justificación oficial de la moción de censura que ha esgrimido Unidos Podemos. El concejal de Villaverde, que es de la plataforma ciudadana Ganemos, no de Podemos, negó que la moción de censura sea “inútil”, porque “remueve el panorama político”, en tanto que el delegado de Economía y Hacienda, militante de IU, que fue al Congreso antes y después del acto, dijo que se avergonzaba del “país que ha construido el PP”, a su juicio muy bien retratado por la portavoz de Unidos Podemos Irene Montero, y pronosticó que, aunque la moción se pierda, hoy empiezan a “ganar las fuerzas de progreso” y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, “tiene los días contados”.