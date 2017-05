Sánchez Mato se arrepiente de no informar a Carmena de la personación en Fiscalía por Open pero no de la denuncia

Etiquetas

PP y Cs exigen a Carmena el cese del delegado y de Mayer. PP equipara a Carmena con Manuel Cobo por haber firmado una adenda al convenio denunciado

El delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, ha reconocido este martes en el Pleno que se arrepiente de no haber informado a la alcaldesa, Manuela Carmena, del "detalle" de cuándo se iba a producir la personación en la Fiscalía Anticorrupción por el convenio con Madrid Trophy Promotion para el Mutua Madrid Open, pero no de la denuncia en sí porque el convenio deja a las arcas "en desventaja" frente a la sociedad privada.

"No hablé con mi alcaldesa (de cuándo se interpondría la denuncia) y tenía que haberlo hecho. Claro que me arrepiento", ha apuntado. A renglón seguido, el edil ha cuestionado que esta situación haya llegado al Pleno en forma de comparecencia cuando está sobre la mesa "una relación de desventaja que supone el pago de más de 140 millones de euros durante la vigencia del convenio".

Sánchez Mato ha dado explicaciones en la comparecencia solicitada por el PSOE exponiendo que se acudió a bufetes privados porque la asesoría jurídica del Ayuntamiento no se podía hacer cargo de esta cuestión. Es una "imposibilidad de asesoría jurídica" a la hora de determinar un hecho contractual situado "fuera del perímetro del Ayuntamiento", en una empresa pública. Los informes externos identifican posibles hechos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

RAZONES PARA IR A ASESORÍA EXTERNA

El delegado no entiende que "suponga tanto problema que se pidan informes externos cuando no hay un convenio entre Madrid Destino y la asesoría jurídica municipal". Esto ha ocurrido en el pasado, en Funeraria por ejemplo, y seguirá ocurriendo. "Es una situación habitual, no una excepcionalidad", ha remarcado.

La denuncia se basa en "la obligación legal de dar traslado a las autoridades competentes de la existencia de presuntas irregularidades con posible relevancia penal en la gestión de empresas públicas". Actuó en calidad de vicepresidente primero de Madrid Destino, Celia Mayer lo hizo como presidenta de la empresas y Ana Varela como consejera delegada, es decir, en la atribución de poderes delegados del consejo de administración, no al margen de ellos.

AUMENTO INJUSTIFICADO DEL IMPORTE

Carlos Sánchez Mato ha llevado al Pleno el "progresivo e injustificado" aumento del importe total aportado por el sector público a la empresa MTP al pasar de 1,7 millones de euros en 2006 a 10,4 millones en 2010. A esto se unen la "ausencia de transparencia" en el procedimiento de contratación, la "complicación de la fiscalización" con una diversificación de objetos, sin cuantificar la cesión de espacios publicitarios y oficinas, sin control público por parte de la Administración de las entradas y palcos privados y ni sobre el retorno económico al Ayuntamiento por la celebración del torneo.

La socialista Mar Espinar ha arrancado su intervención ante el Pleno destacando que no reprochan ninguna acción que suponga la persecución de la corrupción pero sí que se haga de manera "retorcida" para conseguir rédito político. Al edil le ha preguntado los motivos por los que se acudió a un bufete privado, al que se le pagó 50.000 euros y las razones por las que se adjudicaron esos informes "sin publicidad".

"Sean valientes porque al otro lado del megáfono parecían invencibles. Diga que no se fían de los funcionarios", ha espetado al delegado de Economía, a quien ha reprochado que "buscaran amigos para hacer informes de manera torticera". A eso ha sumado que el proceso se puso en marcha "a espaldas del consejo de administración, a espaldas de sus compañeros y a espaldas de la alcaldesa, que lo tildó de error".

También ha añadido que el coordinador de Alcaldía, Luis Cueto, está en la "diana" de Sánchez Mato y Mayer. "Dijo que por él (vicepresidente del consejo de administración de Madrid Destino) por no se habría presentado la denuncia. A lo mejor es la razón por la que no pasó por el consejo de administración", ha aventurado.

DESLEALTAD

Espinar ha afeado la "deslealtad" de Sánchez Mato y Mayer al presentar la denuncia en la víspera del Open "buscando el año". Esto lo ha situado en el mismo nivel que la corrupción del PP en lo que a imagen de la ciudad se refiere. "Eso no se lo podemos perdonar", ha aseverado la concejala, que ha argumentado que "una cosa es la corrupción y otra la forma de acabar con ella porque el fin no justifica los medios".

La edil socialista ha tachado de "aberración" el convenio firmado por el PP "porque no es equitativo y favorece el interés de la empresa sangrando las arcas públicas" para, a continuación, criticar a la bancada de Ahora Madrid su creencia en que "tienen más legitimidad moral que el resto" mientras se "ningunea a los funcionarios del Ayuntamiento".

Espinar ha aconsejado al concejal que "respete al resto de fuerzas políticas" y que se aplique eso de "lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas" para que no se use Madrid en interés propio. Sánchez Mato le ha contestado que sólo se guía por la defensa del sector público y no otra cosa. Mar Espinar, por último, ha acusado a Ahora Madrid de ser unos "torpes que se creen superhéroes".

HONESTIDAD

La portavoz de Cultura de Ciudadanos, Sofía Miranda, ha exigido el cese de Sánchez Mato y Celia al haber "perdido legitimidad" por no haber desempeñado sus funciones "con honestidad". La concejala ha apuntado que el traslado del convenio a Fiscalía "no es conforme a derecho, incumple los estatutos de Madrid Destino, la ley de contratos públicos y las instrucciones de contratación".

"Actúan a espaldas del consejo, ocultan información al resto de consejeros, no pasan por las tres ofertas. Ningunean al consejo de administración por intereses políticos puros y duros, con una visión totalitaria del poder delegado que tiene. ¿Cómo me voy a fiar de alguien que traiciona a sus propios compañeros?", se ha preguntado.

COBO

La popular Isabel Rosell ha espetado a Sánchez Mato que confunde a Carmena con "el señor (Manuel) Cobo" ya que el él firmó el convenio ahora denunciado ante Fiscalía pero ella rubricó una adenda el pasado 10 de abril que mantiene el texto pero "sólo añade diez líneas". "La única diferencia son diez líneas referidas a la posibilidad de que el Ayuntamiento pueda aminorar las aportaciones mediante el patrocinio no usado determinadas entradas y palcos porque en el resto son iguales", ha lanzado.

"En el resto son idénticamente corruptos, malversadores y lesivos", ha ironizado Rosell, que ha preguntado a Ahora Madrid si ya han denunciado ante la Fiscalía el "convenio de derroche en el pago de facturas por un fin de semana de juerga" con el Festival de Bollywood. A Carmena le ha pedido que "deje de alentar esta desquiciada inquisición contra el PP con el cese de estos dos concejales".

Sánchez Mato ha instado al PP a no poner a la alcaldesa a la altura del PP, que "ha expoliado la ciudad". En cuanto a la adenda, el delegado le ha explicado que con ella la ciudad se ahorra 500.000 euros. "Entiendo que cuando vamos a Fiscalía se ponen nerviosos porque con su historial es lógico", ha lanzado.