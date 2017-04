Sánchez Mato afea al PP que tenga la Ley de Estabilidad como "mantra" cuando la "incumplen"

Etiquetas

Los populares critican al delegado de Economía su "trilerismo político"

El delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, ha afeado al PP que tengan la Ley de Estabilidad Financiera "como un mantra o como la biblia" cuando la "incumplen sistemáticamente en el momento en el que están gobernando" mientras que el portavoz del área del PP, Íñigo Henríquez de Luna, ha atacado el "trilerismo político" del concejal de Ahora Madrid.

En una interpelación en el Pleno, un día antes de que pase por él un nuevo acuerdo de no disponibilidad para cumplir con las exigencias del Ministerio de Hacienda, Sánchez Mato ha asegurado que siempre cumplirá con la ley, aunque la aborrezca políticamente y luchará por cambiarla. "Siempre he dicho que cumplirá esa ley y todas. Ustedes no. La Ley de Estabilidad en su biblia y mantra pero no la cumplen cuando gobierna", ha recriminado Sánchez Mato.

El concejal de Ahora Madrid cree que lo que le molesta al PP es que "la gente se dé cuenta de que hay alternativa a hacer las cosas de otra forma", lo que le ha llevado a recomendar a la bancada popular a "que hagan terapia".

Henríquez de Luna ha contraatacado acusando al delegado de "incumplir la ley" por voluntad política dentro de su "tira y afloja" con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Por eso "ahora toca pagar y cumplir la penitencia tanto del ministro como de la alcaldesa, Manuela Carmena, porque usted ya no es una persona de fiar".

"Ya incumplió la regla de gasto de 2015 por 17 millones. ¿Qué le hubiera gustado? Falta voluntad política", ha espetado Henríquez de Luna, que ha insistido en que el Ayuntamiento "está fuera de la ley" al tener un Plan Económico-Financiero (PEF) no aprobado por Hacienda, un 'no' que llegó más rápido que nunca, sólo ocho días después de ser presentado.

Lo que le costaba, ha contestado Sánchez Mato, fue pagar la paga extra a los funcionarios que el PP les había "guindado" en 2012.