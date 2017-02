Sánchez Mato entiende que PSOE tenga "estrategias políticas diferentes" con los presupuestos y al PP le dice "que curre"

Etiquetas

"Quienes no pueden esperar son los madrileños por que haya gente que quiera dormir ocho horas", le espeta a los concejales del PP

El delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, comprende que el PSOE tenga "estrategias políticas diferentes", con la negociación presupuestaria y la prórroga como telón de fondo, mientras que al PP le ha instado a "que curre" después de que sus ediles hayan pedido más tiempo para estudiar las enmiendas.

"Quienes no pueden esperar son los madrileños por que haya gente que quiera dormir ocho horas", ha lanzado a los concejales del PP en la rueda de prensa convocada un día antes de que tenga lugar la comisión extraordinaria de presupuestos.

Para el Gobierno municipal "no ha merecido la pena" la prórroga presupuestaria. El edil ha asegurado que algunas propuestas del PSOE recogidas como enmiendas, desde la eliminación de copagos hasta el bono cultural, le parecen "excelentes", como ya le parecía en noviembre, cuando presentó el proyecto de cuentas para 2017. "Estábamos dispuestos a aceptarlas", ha asegurado.

Sánchez Mato ha añadido que entiende que haya "ritmos políticos diferentes", algo que es "comprensible y justificable". "No lo estoy criticando porque hemos sido capaces de llegar a un acuerdo y acabar con cualquier problema", ha manifestado, después de recordar que durante el mes y medio de prórroga se han blindado políticas esenciales.

"Nadie puede decir que en este mes y medio hemos paralizado actuaciones. Los inconvenientes van a la mochila de este concejal. Nos hemos hinchado a tener paciencia y tenemos mucha", ha asegurado el concejal.

Carlos Sánchez Mato es consciente de que "hay interés en que diga que le interesaba al PSOE" esta dilatación de la negociación pero para él "el interés no es negativo". La intención de Ahora Madrid era aprobar los presupuestos antes de final de año pero se han cruzado "estrategias diferentes". "No por estrategia política propia sino por la ciudad me hubiera gustado más que negociar detalles que dedicáramos el esfuerzo a otras cosas", ha manifestado.

"No me vais a quitar la alegría de haber conseguido llevarlos a la comisión de mañana", ha bromeado con los periodistas después de definir los presupuestos como "los más sociales y elevados de la historia sin tener en cuenta macro obras de dudosa rentabilidad".

Sobre la queja del PP de que no tienen tiempo para estudiar las enmiendas, Sánchez Mato ha defendido que cada grupo político tiene sus propios ritmos de trabajo. "El esfuerzo del trabajo es algo muy interesante. Y que la gente curre", ha lanzado.

A los concejales del PP y Ciudadanos les ha dicho que "han tenido tiempo suficiente de mirar el presupuesto". También les presupone a los concejales populares y de Ciudadanos "capacidad de comprensión" y cree que sus críticas forman parte de una "sobreactuación".