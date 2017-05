Sandra Gómez cree que Simón (PP) busca "ruido político" con la querella y advierte: "No me van a callar"

Etiquetas

La primera teniente de alcalde y portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Sandra Gómez, ha asegurado este jueves que la querella que le ha puesto la concejal del grupo popular Beatriz Simón "lo único que pretende es hacer ruido político e intentar desgastar tanto a mí personalmente como a mi grupo". "No me dan ningún miedo y no me van a callar: seguiremos denunciando la corrupción", ha manifestado.