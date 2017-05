Santamaría (PP) pide para Ribó "el Guiness a la incapacidad" por "dinamitar la ciudad en tiempo récord"

Etiquetas

El presidente de la Gestora del grupo popular en el Ayuntamiento de València, Luis Santamaría, ha reclamado para el alcalde, Joan Ribó, la concesión de "el premio Guinness a la incapacidad", ya que "todo lo que avanzó València en 24 años lo ha dinamitado en dos, sin duda un tiempo récord".

Santamaría se ha expresado en estos términos durante el encuentro que ha mantenido con afiliados y vecinos del barrio de Benimaclet, donde ha escuchado las principales quejas de estos sobre la gestión del Ejecutivo municipal que afecta a esta zona, entre ellas por la práctica del botellón, la falta de limpieza y el mantenimiento de las infraestructuras y mobiliario urbano, según ha informado la formación en un comunicado.

El 'popular' ha lamentado que los "grandes avances" que València ha conseguido en las últimas décadas en materia de parques, infraestructuras, limpieza, conservación y convivencia vecinal "se están perdiendo por la falta de impulso y la ausencia de un proyecto de ciudad".

En la misma línea, ha denunciado que la gestión del consistorio "está ahuyentando las inversiones, con la consiguiente pérdida de oportunidades para los vecinos y para el relanzamiento de la ciudad".

"DOS AÑOS PERDIDOS"

"El patrimonio que recibió Ribó ha sido dilapidado", ha insistido Santamaría, al tiempo que ha afirmado que el PP "luchó" y sigue haciéndolo ahora para que "València sea una ciudad moderna y capital del Mediterráneo". A su juicio, la gestión del Ayuntamiento ha provocado "que para recorrer este camino de progreso sean dos años perdidos".

El concejal ha denunciado el "carácter de imposición que impregna" las actuaciones del alcalde. "Ribó no cogió la vara de mando en su toma de posesión como un gesto más de 'postureo' y de cara a la galería, pero a la hora de la verdad es un alcalde que gobierna con el 'ordeno y mando', al más puro estilo autoritario", ha aseverado.

Santamaría ha criticado que el primer edil "crea problemas donde antes no los había y no existía una demanda vecinal para solucionarlos", y ha citado como ejemplos la prohibición de aparcar en el carril bus por las noches o el cambio de nombre de las calles "sin consenso previo", dos casos que "muestran ese afán por gobernar de espaldas a los ciudadanos, solo con impulsos ideológicos y sectarios".

"NO PONGAN NOMBRES DE CALLES A COMUNISTAS"

El dirigente 'popular' ha lamentado la "incultura" de Ribó, que "ha eliminado calles a personalidades que no están afectadas por la Ley de la Memoria Histórica" y ha asegurado que es una actuación "mimética" a la que desarrolló el "Frente Popular en el año 1937, cuando dedicaron calles a la Unión Soviética".

También ha adelantado que pedirá que "se analice el coste del cambio de calles y su repercusión para el bolsillo de los valencianos" y ha exigido que "no se pongan nombres de calles a comunistas o anarquistas y sí a personalidades reconocidas que sean elegidas por los vecinos de la ciudad".

Por último, ha denunciado que Joan Ribó mantiene "largos y repetidos periodos vacacionales", por lo que demuestra que "no quiere ser alcalde de València". "Por no ir no fue ni al ascenso histórico del Levante U.D. a primera división, lo que evidencia su falta de sensibilidad hacia un colectivo tan querido en la ciudad", ha zanjado.